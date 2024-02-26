طيار سعودي: إنقاذ طائرتين قطرية وإثيوبية من كارثة اصطدام وشيكة

كشف طيار سعودي أن نظام منع التصادم أنقذ طائرتين قطرية وإثيوبية من كارثة اصطدام وشيكة على ارتفاع 39 ألف قدم.

وأوضح الطيار السعودي محمد آل شيبان، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نظام منع التصادم حال دون وقوع كارثة اصطدام وشيكة بين طائرة تابعة للخطوط القطرية من طراز بوينغ 787 وطائرة إثيوبية من طراز (إيه-350) أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال نتيجة خطأ من مراقب جوي في الصومال، وذلك بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وقال آل شيبان: «مُنع التصادم بفضل الله ثم نظام مانع التصادم الـ"تي سي إيه إكس" الذي أصدر تحذيراً عاجلاً داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل، لتجنب اصطدام كان محتمل مع طائرة إثيوبية، يوم أمس، بعد تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية، وذلك بعد إعطائها أمراً بالصعود لارتفاع 40 ألف قدم، في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية».

ونشر الطيار السعودي فيديو يوضح لحظة اقتراب الطائرتين من بعضهما مع تسجيل للمحادثات التي دارت لحظتها.