انطلاق مؤتمر دبي للخلايا الجذعية في دورته الثانية

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر دبي للخلايا الجذعية بدبي، الذي يجمع أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً في علاج الخلايا الجذعية حول العالم ويستمر لمدة يومين.

ويطلق المؤتمر في دورته الحاليّة العديد من الجوائز والمبادرات مثل "الجائزة الإنسانية" وتُعطى للبارزين في القطاع الطبي تحت تخصص زراعة الخلايا الجذعية المستمدة من الحبل السري وجائزة "العقل العبقري" و"التفوق الأكاديمي" لأفضل طالب وجائزة "المفكر المبدع" لأفضل باحث.

وتم منح الجائزة الإنسانية للمؤتمر لهذا العام تكريماً للدكتور الراحل هال بروكسماير الذي شكلت مساهماته الرائدة ثورة في الطب التجديدي والذي كان أول من ابتكر فكرة العلاج، ومنذ ذلك الحين تم علاج أكثر من 50,000 مريض على مستوى العالم من خلال علاجات الخلايا الجذعية المستمدة من دم الحبل السري.

ويسلط المؤتمر الضوء على التقنيات والعلاجات الحديثة في قطاع الطب التجديدي ويقوم من خلاله المشاركون بتعزيز تأثير البحوث العلمية حول الخلايا الجذعية على مستقبل الرعاية الصحية.

كما يطلق المؤتمر مبادرة "العقل العبقري" للمبادرات الفريدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات المتميزة والملهمة للعلماء والباحثين في تطوير قطاع الخلايا الجذعية والطب التجديدي في الإمارات.

وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية ومديرة مختبر هورتمان للخلايا الجذعية، إن مؤتمر دبي للخلايا الجذعية يجمع أكثر من 30 خبيراً دولياً وشريكاً في القطاع من أجل زيادة الوعي العلميّ ومشاركة أحدث التطورات في تقنيات الخلايا الجذعية وتطبيقاتها المبتكرة، لافتة إلى جلسات واسعة تناقش دور الخلايا الجذعية في معالجة العديد من الأمراض والكشف عن أبحاث الخلايا الجذعية والتقدم في تقنيات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني بالإضافة إلى استراتيجيات متنوعة لاستبدال أو تجديد خلايا وأنسجة وأعضاء الإنسان بهدف استعادة الوظائف الطبيعية.

وتصدّرت موضوعات الطب التجديدي الحديثة الحوار من خلال عروض تبرز دورها في المجالات الطبية المتنوعة وتقديمها حلولاً في معالجة مختلف الأمراض.

كما تناول المؤتمر الذي تنظمه شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ويحظى بدعم هيئة الصحة بدبي أمراضاً مستعصية مثل مرض الثلاسيميا وفقر الدم الفانكوني الوراثي، الذي يؤدي إلى فقر الدم اللاتنسجي، وسرطان الدم "لوكيميا".

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