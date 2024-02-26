نهيان بن مبارك يفتتح المقر الجديد لمكتبة «حكايات» في الفرسان سنترال مول بمدينة خليفة بأبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المقر الجديد لمكتبة «حكايات»، في الفرسان سنترال مول بمدينة خليفة، والتي أسستها الأديبة والكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة حمد المزروعي عام 2016، في مدينة أبوظبي، واستمرت بتطويرها طوال هذه السنوات.

بدأ الاحتفال في أجواء إماراتية أصيلة، وعلى أنغام فرقة «العيالة»، بحضور عدد من كبار الشخصيات، وجمع من المثقفين والإعلاميين، تعرفوا خلاله إلى عدد كبير من الإصدارات الموجهة للأطفال من الفئات العمرية كافة، والألعاب التعليمية الهادفة، التي تقدمها المكتبة، وتساعد على تنمية مهارات الطفل وصقل شخصيته، وتعمل على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال.

كما حضر الاحتفالية الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يرافقها عبد الله عضو برلمان الطفل العربي.

وتعرف الحضور إلى تجربة المكتبة المتنقلة، عبر سيارة يتم تجهيزها حسب طلب الشخص، وبناء على أعمار المستهدفين، سواء كانوا من الأطفال أو من الكبار، وما يرغبون به من كتب، تصلهم للبيت في التوقيت المناسب، في أنحاء الإمارات كلها، كما تنظم «مكتبة حكايات» فعاليات أخرى مع السيارة المتنقلة، مثل الورشات القرائية، وورشات الرسم وغيرها.

كما استمتع الأطفال الذين حضروا احتفالية حق الليلة، بأجواء «مكتبة حكايات»، والتي تتكون من أربعة أركان، هي ركن الحناء وركن الدرفانة «الأرجوحة»، وركن لعبة الكيرم وركن دكان الطيبين، وعبّروا عن سعادتهم بالمساحة المخصصة لممارسة الرسم أيضاً، كما شاركوا في الاحتفالية التي أقامتها المكتبة بـ «حق الليلة»، إحياء لليلة النصف من شعبان.

وتقدمت الدكتورة فاطمة المزروعي بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وللحضور، مؤكدة أن معاليه من الشخصيات الرائدة الداعمة دوماً للثقافة وللتسامح والتعايش السلمي، وأن مكتبة حكايات، منذ تأسيسها، تعمل جاهدة وتقوم بدورها برفد الثقافة بفروعها كافة.

وعن خطط مكتبة حكايات المستقبلية، قالت المزروعي: «نحن انتقلنا من كشك إلى مكتبة، ثم إلى مكتبة متكاملة، ونأمل أن نفتتح فروعاً في عدة أماكن أخرى بالإمارات مستقبلاً، وستكون هناك مفاجآت مقبلة، وقد شاركت مكتبة حكايات في معارض الكتب في الإمارات، مشيرة إلى مشاركتها شخصياً بمعارض الكتب الدولية الخارجية».