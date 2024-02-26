«حي رمضان» في «إكسبو دبي».. تجارب مذهلة وسط المعالم الأيقونية في المدينة

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن طيف واسع من تجارب تناول وجبات الإفطار والسحور في عدد من الوجهات الأيقونية المتميزة بالمدينة وهذا جزء من احتفالات «حي رمضان» لهذا العام.

وستجمع تجارب الطعام في مدينة إكسبو دبي شمل العائلة حول موائد شهر رمضان عبر مجموعة من العروض التي تقدمها المدينة للزوار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، من 1 وحتى 30 رمضان.

وتضم العروض مجموعة منوعة وساحرة من تجارب تناول وجبتي الإفطار والسحور التي تقدمها تشكيلة منوعة من المطابخ العالمية التي تنتشر في أرجاء مدينة إكسبو دبي، مثل تجربة تناول وجبة الإفطار وسط شلالات إكسبو السريالية الساحرة، أو تناول وجبة السحور تحت قبة الوصل الأيقونية، أو الحصول على تجربة الإفطار الخاصة والاستثنائية التي تليق بكبار الشخصيات، والتي سيتم تقديمها في قاعة الاحتفالات المذهلة في جناح القيادة ذي الطابع الملكي، وغيرها من التجارب الفريدة من نوعها، التي تَعِد الزوار بلحظات لا تنسى.

وتتميز كل وجبة لتناول الإفطار أو السحور، بالجلسات التفاعلية المدهشة، والعروض الفنية الثقافية، والفعاليات المتميزة التي تقدمها احتفالية «حي رمضان» لهذا العام.



وستمنح الزوار العروض الضوئية والتأثيرات الصوتية التفاعلية، والنغمات الموسيقية الجميلة في أثناء تناول الطعام، تجربة خيالية غامرة ستبقر راسخة في الأذهان حتى الأبد.

وبرفقة المشهد الجمالي الساحر لشلالات مدينة إكسبو دبي الأيقونية، ستضفي لحظات غروب الشمس المزيد من الجمال الآسر الذي يخطف الأنفاس على هذه التجربة الخيالية التي قلّ مثيلها لتناول وجبة الإفطار والتقاط الأنفاس بعد يومٍ طويلٍ من الصيام.

وعلى وقع هدير مياه الشلالات، سيكون الضيوف على موعد لاستكشاف محطات الطهي الحي، وتذوق مجموعة مبتكرة من الأطباق التي تشكل مزيجاً رائعاً ما بين الوصفات التقليدية، والأصناف المفضلة التي أعيد ابتكارها بكل اهتمام على يد مجموعة من أمهر الطهاة الذين يحلون ضيوفاً على المدينة في الشهر الكريم.

وفي ختام هذه الوجبة التي تتنوع فيها المطابخ والأصناف، سيتمكن ضيوف المدينة من الاستمتاع بتجربة مجموعة واسعة من المشروبات والحلويات الرمضانية الشهيرة، ومن ذلك الحلويات الشرقية المفضلة.