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12 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية مارس المقبل

2/26/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحيَّة 02 مارس المقبل، بمشاركة (12) عرضاً مسرحياً، وفي حضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بمسرحيَّة «تكنزا.. قصة تودة»، لفرقة فوانيس المغربيَّة، بمناسبة فوزها بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، التي تنظمها الهيئة العربيَّة للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة العراقيَّة بغداد، في يناير الماضي.

وتتوج في حفل الافتتاح الفنانة العمانيَّة فخريَّة خميس، بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، في دورتها السابعة عشرة، كما يُحتفى بالفنان الإماراتي عبد الله راشد بصفته «الشخصيَّة المحليَّة المكرمة» لهذه الدورة، ويتسلم أمين ناسور مخرج العرض المغربي، جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023.

وعاينت لجنة «المشاهدة والتصنيف»، التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخالد رسلان (مصر)، (12) عرضاً، وانتقت سبعة عروض للمنافسة على جوائز الدورة (33)، من أيام الشارقة المسرحية، وهي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، تأليف عبد الله صالح وإخراج عبد الله الدرزي، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد وإخراج مهند كريم، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، تأليف وإخراج علي جمال، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«أولئك أصحاب الجحيم» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

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