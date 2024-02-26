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47 فعالية سينمائية في «إكسبوجر 2024»

2/26/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، عن تفاصيل البرنامج السينمائي الذي يقدمه للمرة الأولى هذا العام، ويتضمن 47 فعالية سينمائية، تشمل 20 ورشة عمل، وجلسات نقاشية ومقابلات مباشرة مع صناع السينما.

ويعرض البرنامج 27 فيلماً وثائقياً في فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة».

وتقدم البرنامج شخصيات بارزة في عالم التصوير، من بينها كل من أيدان سوليفان، المعروف بمواهبه المتعددة، ومساهمته في تحرير الصور والنشر والصحافة، وأنجيلا سكوت، المشهورة في مجال التصوير وصناعة الأفلام والتأليف وحماية البيئة، إلى جانب بيث والد، وبريتا جاكنسكي، ودان ونترز، وفرانشيسكو جولا، وفرانك ميو، وجيلز كلارك، وجون ماكديرموت، وريك سمولان، الذين يشاركون خبراتهم ورؤاهم مع جمهور المهرجان.

وقال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «إن الهدف من استحداث منصة الأفلام في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، هو توفير مساحة إبداعية لاستكشاف الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الأفلام، فمن جلسات نقاشية تشهد مشاركة رواد صناعة السينما، إلى ورش عمل تفاعلية، وبرامج تعليمية متعمقة، تقدم منصة الأفلام تجارب شيقة لجميع صناع الأفلام المحترفين والهواة والطلاب».

وأكد علاي حرص «إكسبوجر» على توسيع برامجه، وتلبية المتطلبات الفنية والمهنية المتنامية لدعم الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم البرنامج السينمائي للمرة الأولى في المهرجان هذا العام، وفق جودة عالية وطروحات غنية.

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