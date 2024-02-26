متخصصون وأكاديميون: التراث حلقة التواصل الدولي والإنساني الأبرز عبر العصور

أكد أكاديميون ومتخصصون بالشؤون التراثية والفنية، أن التراث هو الركيزة الأساسية في التواصل الدولي والإنساني عبر العصور، فمن خلاله تتقارب وجهات النظر، وتمتد جسور المعرفة والتعارف، ويسود الوئام البشري والسلام العالمي.

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جاء ذلك خلال جلستين ثقافيتين أقيمتا على هامش فعاليات الدورة 21 من أيام الشارقة التراثية، حيث حملت الجلسة الأولى التي أدارها أحمد سالم البيرق، مدیر إدارة الاتصال المؤسسي في معھد الشارقة للتراث، عنوان (التراث والتواصل الدولي)، فيما أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان (التراث وسيلة التواصل الإنساني)، وذلك بحضور نخبة من الباحثين والمهتمين والإعلاميين المحليين والعرب.



التراث المادي



وأكد د. مأمون عبدالكريم، الأستاذ في قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الشارقة، أن للتواصل أثره الفعال في حماية التراث المادي في سوريا خلال الأزمات الماضية. وأضاف: «انطلقنا في التواصل بداية مع أبناء البلد باعتباره مفتاح التواصل مع العالم، ثم انطلقنا إلى العالم، وقد أسفر ذلك عن دعم ومساندة عالمية كبيرة أنقذت بجهود الجميع نحو 97 % من القطع الأثرية التي كان يضمها 10 آلاف موقع أثري، و34 متحفاً منتشراً في البلاد من أخطار الحروب».

‏وصحح ‏عبدالقادر بدور معلومات تاريخية عن نشأة فن القدود بأنه ظهر في القرن 16 ق.م في أوغاريت وليس قبل نحو 100 عام، مبيناً أنه فن يقوم على الاحتفاظ باللحن والإيقاع مع تغيير الكلمات، كما يمكن الانتقال في مضمونها من قد ديني إلى قد شعبي وغيرها، وعن دور حلب في شهرة هذا الفن أكد بدور أن القدود أعيد إنتاج الكثير منها وصياغتها في حلب ومنها إلى العالم في حلقة تواصلية لافتة حتى بات يُعرف ‏اليوم بفن القدود الحربية، ولهذا الفن مشاهير كثيرون معروفون في الوطن العربي والعالم.

حلقة تواصلية عالمية

ودعا الدكتور مسعود إدريس إلى التعرف على الحضارة الإسلامية في البلقان التي لا تقل أهمية وشهرة عن الحضارة الأندلسية باعتبارها حلقة تواصلية عالمية مهمة اهتمت أوروبا بالتعرف إليها منذ مدة طويلة، وتطرق إدريس إلى الفلسفة الإسلامية العمرانية في بناء الجسور في البلقان مع المحاريب قبل إنشاء المساجد التي شيدت بعدها بنحو 100 عام، ودعا إلى الحفاظ على هذه الجسور باعتبارها حلقات تراثية تواصلية مهمة في ظل بقاء 5 جسور من أصل 50 تعرضت إلى الاندثار والزوال عبر التاريخ.

‏ تعزيز وتنمية

وأدار الدكتور صابر يحيى الجلسة الثانية (التراث وسيلة التواصل الإنساني)، التي استهلها الدكتور أحمد بهاء الدين، بأن الوصول إلى ما ينتجه البشر لن يتم من دون تعزيز وسائل الاتصال وتنميتها، مؤكداً أن هذا العامل هو أساس دور التراث، ومن خلاله تكتسب نتاجات الشعوب القدرة على البقاء والانتشار والتوسع، مشدداً على أن التواصل الاجتماعي أوصل الإنسان بالإنسان إلا أنه لم يوصل الإنسان بالتراث والحضارة، إذ لا يتم ذلك إلا من خلال اللقاء المباشر والمثمر بين مُلقٍ ومتلق.

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وعن فلسفة التواصل في نقل التراث المادي لا نستطيع ادعاء معرفة كل ما كان في الماضي من تراث، على حد قول الدكتور عمر عبدالعزيز، مضيفاً أن التعامل مع التراث لا بد أن يتم بأدوات معرفية وذوقية، حيث انبثقت منه كل العلوم والمعارف، ومع أنه مرتبط بالقديم وغاب عنا منه الكثير، فإن كل جديد في العالم يحمل بين طياته شيئاً من التراث، وأن التواصل يعيد ما انقطع منه عبر العصور لعوامل المرونة والقوة التي يتمتع بها، وأهلته للبقاء كل هذا المدى الطويل من التاريخ.