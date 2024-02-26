Tuesday, 27 February 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كرنفال الألوان» ينطلق في دبي 2 مارس المقبل

2/26/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان «كرنفال الألوان»، في دبي 2 مارس المقبل.

ويقدم الحدث تجربة ساحرة، ويضم مجموعة ممتازة من منسقي الأغاني المشهورين، وعروض الكرنفال الآسرة، ما يخلق سيمفونية من الترفيه تتجاوز حدود الاحتفالات التقليدية.

بناءً على النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأخيرة، التي شهدت أكثر من 10000 مشارك متحمس، يعد كرنفال هذا العام بأن يكون أكبر وأفضل في كل جانب، وسيكون حافلاً بالألوان والموسيقى التي ستتيح للجمهور عيش تجربة استثنائية مليئة بالمتعة والمرح.

MENAFN26022024000110011019ID1107901917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث