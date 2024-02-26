«كرنفال الألوان» ينطلق في دبي 2 مارس المقبل

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان «كرنفال الألوان»، في دبي 2 مارس المقبل.

ويقدم الحدث تجربة ساحرة، ويضم مجموعة ممتازة من منسقي الأغاني المشهورين، وعروض الكرنفال الآسرة، ما يخلق سيمفونية من الترفيه تتجاوز حدود الاحتفالات التقليدية.

بناءً على النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأخيرة، التي شهدت أكثر من 10000 مشارك متحمس، يعد كرنفال هذا العام بأن يكون أكبر وأفضل في كل جانب، وسيكون حافلاً بالألوان والموسيقى التي ستتيح للجمهور عيش تجربة استثنائية مليئة بالمتعة والمرح.