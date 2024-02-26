ورشة تدريبية عن فنون ومناهج التناغم بين الألوان والأضواء

نظمت في دبي دورة تدريبية في يومي 23 و24 فبراير في معرض ريم للفنون بدبي، إذ استضافتها منصة «أيوس عربية»: IWS Arabia، وتخصصت في تعزيز مناهج الإبداع التشكيلي والتفرد اللوني، بصيغ عصرية متميزة، وأشرف عليها الفنان العالمي، تريفور وو، وضمت نخبة مشاركين وعدداً من عشاق الألوان المائية، وأظهر هذا الحدث، الذي حضره فنانون محترفون، ومن ذلك فنانة النباتات كريستيان والفنانة الفرنسية وعارضة الأزياء مارجوت وأصحاب المعارض والاستوديوهات، خبرة وو في استخدام لوحة ألوان وتقنيات محدودة لالتقاط الضوء في اللوحات.

ومثّل الحدث ورشة متقدمة من أسطورة الفن الحي تريفور وو، المولود في لندن في سنة 1952، وهو فنان متميز ذو خلفية غنية فبعدما درس في مدرسة سليد للفنون الجميلة ولاحقاً في الرسم التوضيحي تحت إشراف إرنست جونز، قادته مسيرته المهنية في فترة ناجحة كونه رساماً مستقلاً لكيانات مشهورة مثل Penguin وHeineman وCassell وCollins وBBC. وفي سنة 1988، عاد إلى الفنون الجميلة وأصبح منذ ذلك الحين شخصية بارزة في عالم الفن.



وقدم وو في الورشة بدبي، باقات من معارفه وخبراته، واشتهر بشغفه بمشاركة المعرفة، وقد أجرى العديد من ورش العمل وأنتج مواد تعليمية عن الرسم والتلوين.