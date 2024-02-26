الشارقة «سوبر» شباب اليد للمرة الـ 15



توج فريق شباب الشارقة، بكأس السوبر لفئة الشباب بكرة اليد، للمرة الخامسة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخ النادي، عقب فوزه اليوم على الجزيرة بنتيجة 33 - 26، بصالة الوصل.

وبهذا الإنجاز، نجح شباب الشارقة في الجمع بين لقبي كأس السوبر وبطولة الدوري العام للموسم الخامس على التوالي، ويتبقى لهم استحقاق واحد، وهو كأس الإمارات.

وتوج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد الإمارات لكرة اليد، الأبطال، بحضور جاسم محمد عضو لجنة الألعاب الجماعية، مشرف اللعبة بالنادي، وعلي المرزوقي مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد.

اللقب التاسع

وتأتي بطولة سوبر شباب اليد، لتكون اللقب التاسع لفرق اليد الشرقاوية على مستوى بطولات الرجال والمراحل السنية، خلال الموسم الحالي، عقب فوز الفريق الأول بكأس السوبر وكأس الإمارات وكأس الاتحاد وكأس السوبر الإماراتي البحريني، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الشباب والناشئين والأشبال والصغار.

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