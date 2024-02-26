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ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي..200 لاعب في بطولة الماسترز

2/26/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت في أكاديمية توب سبن في دبي اليوم منافسات بطولة الماستر للتنس للأعمار أكبر من 35 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وتقام لأول مرة بالتصنيف 200 نقطة، في إضافة جديدة للبطولات الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس

وتحظى البطولة بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة في العالم ومن مختلف الأعمار.
وتقرر إقامة مباراة استعراضية قبل الانطلاقة بمشاركة عدد من النجوم المشاركين ومنهم الهندي كريشنا كومار المصنف أولاً لأعمار أكثر من 40 سنة، كما يشارك الإماراتي مصطفى الهاشمي في فئة 60 سنة.

ورحب ناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد بتنظيم البطولة في دبي مؤكداً أنها تعكس ثقة الاتحاد الدولي للتنس بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس لتعزيز ممارسة رياضة التنس ووصفها بأنها فرصة جديدة للاعبين من كبار العمر لممارسة رياضتهم ومقدماً الشكر إلى أكاديمية «توب سبن» لاستضافة البطولة ولجميع الرعاة والشركاء وبما يساهم بإنجاح البطولة.

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