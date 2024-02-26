ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي..200 لاعب في بطولة الماسترز

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت في أكاديمية توب سبن في دبي اليوم منافسات بطولة الماستر للتنس للأعمار أكبر من 35 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي، وتقام لأول مرة بالتصنيف 200 نقطة، في إضافة جديدة للبطولات الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس
وتحظى البطولة بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة في العالم ومن مختلف الأعمار.
وتقرر إقامة مباراة استعراضية قبل الانطلاقة بمشاركة عدد من النجوم المشاركين ومنهم الهندي كريشنا كومار المصنف أولاً لأعمار أكثر من 40 سنة، كما يشارك الإماراتي مصطفى الهاشمي في فئة 60 سنة.
ورحب ناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد بتنظيم البطولة في دبي مؤكداً أنها تعكس ثقة الاتحاد الدولي للتنس بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس لتعزيز ممارسة رياضة التنس ووصفها بأنها فرصة جديدة للاعبين من كبار العمر لممارسة رياضتهم ومقدماً الشكر إلى أكاديمية «توب سبن» لاستضافة البطولة ولجميع الرعاة والشركاء وبما يساهم بإنجاح البطولة.
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