في حضرة الثقافة ومعناها الواسع

تتردد علينا يومياً أو بين وقت وآخر الكثير من الكلمات والمصطلحات، التي بات تداولها يشير إلى فئة، ويحدد أناساً بفعل ما، ورغم أن هذا المصطلح قد لا يكون في مكانه الصحيح أو لم يستخدم وفق معناه الحقيقي، أو يتم إسقاطه على حالة لا تنطبق عليه، إلا أنه ورغم مثل هذا الخطأ فإن التعارف على صحته بات سمة واضحة وقوية، أستحضر هنا كلمة مثقف أو ثقافة، كشاهد ودلالة في هذا السياق، حيث تستخدم في مواضع لا تعبر عنها، وبتنا نطلق هذه الكلمة على الكثير من الناس دون أي تفريق أو معرفة لمعناها الحقيقي، وكما هو معروف تحمل هذه المفردة معنى علمياً، تم دراسته، وتم وضع الكثير من التعاريف حولها، مثلما جاء في معجم اللغة العربية المعاصر أن الثقافة: «العلوم والمعارف التي يدركها الفرد، ومجموع ما توصلت إليه أمة أو بلد في مختلف الحقول من أدب وفكر وعلم وفن وصناعة، بهدف استنارة الذهن»، وقيل أيضاً هي: «الرقي في الأفكار النظرية، ويشمل ذلك الرقي في القانون والفنون والسياسة والتاريخ والأخلاق والسلوك...»، وكما قال الدكتور حنا عيسى، في مقالة تحت عنوان: الثقافة، عقائد وقيم رقي المجتمعات: «يمكن استخدام كلمة ثقافة للتعبير عن أحد المعاني الآتية: تذوق الفنون الجميلة والعلوم الإنسانية بامتياز، وهو ما يطلق عليه أيضاً الثقافة عالية المستوى، والمعرفة البشرية والاعتقادات والسلوك الفردي، الذي يعتمد على قدرة الفرد على التفكير والتعلم الاجتماعي بطريقة سليمة، ومجموعة من الاتجاهات والقيم والأهداف، التي تميز مؤسسة أو منظمة جماعية معينة».

وهكذا نجد هذه الكلمة ملقاة في كل مكان والسبب مرونتها في التكيف مع كل حالة نريد وصفها، لكن يبقى جوهرها ومعناها العميق بعيدا كليا عن مثل تلك الإشارات أو التسميات. من هنا نضع اليد على حقيقة جوهرية تتعلق بالثقافة وهي استقلاليتها وبعدها التام عن أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع مثل مؤسسة التعليم أيا كانت المراحل التعليمية ثانوية أو عالية فإن الثقافة تبقى على مسافة منها وكأنها تقول بأن لها دور تنويري للإنسان يختلف عن المدرسة أو المؤسسة التعليمية بصفة عامة، سنجد ملمح عن هذا في كثير من الكلمات والآراء العلمية للبعض من العلماء أمثال عالم الفيزياء الشهير البرت أينشتاين، الذي قال: «الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدرسة».

ومثل الكاتب والمؤلف مارك توين، الذي قال: «الثقافة هي كل ما لم نحصل عليه بالتعليم». ويتقاطع مع هذا القول المثل الفرنسي: «الثقافة هي ما نتذكره بعد نسيان كل شيء».

لذا قد يقال بأن هذا متعلم، لكن قد لا يقال بأنه مثقف، وبالتالي ليس بالضرورة كل من تحصّل على شهادة عليا يمكن تسميته بالمثقف، لأنك قد تجد من لم يحصل على شهادة علمية لكنه يملك حصيلة معرفية واسعة تضعه ضمن كوكبة المثقفين، وهذا يقودنا لرؤية من اشتغل مع المعلومات والمعارف ونتفق بأنه مثقف، كيف يرى الثقافة وما هو تعريفه لها وهو الأديب الراحل نجيب محفوظ، الذي يضع تعريفه الخاص فيقول: «الثقافة أن تعرف نفسك، أن تعرف الناس، أن تعرف الأشياء والعلاقات، ونتيجة لذلك ستحسن التصرف فيم يلم بك من أطوار الحياة».

وتبقى الثقافة من أهم أدوات الإبداع والتميز، وهي دون أدنى شك رفيقة كل مبتكر، وهذا ليس في مجال حياتي محدد مثل الكتابة والتأليف، بل هي في مختلف مجالات الحياة مهما كان توجهك ورغبتك وقدراتك.. وكما قال الفيلسوف والروائي والمفكر والناقد الفرنسي أندريه مالرو: «الثقافة والمعرفة فأس نحفر به أفكارنا».

وأستحضر هنا الصرخة التي قالها قبل نحو سبعين عاما الكاتب المسرحي والمؤلف الشهير الراحل جورج برنارد شو، عندما قال:«انتبه.. فإن ادعاء المعرفة أشد خطراً من الجهل». وأقول: انتبه.. فإن ادعاء الثقافة أشد خطرا من الجهل!...