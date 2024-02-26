عبد الله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في فانواتو

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ماتاي سيريمايا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو.

وبحث الوزيران، خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو، وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب ماتاي سيريمايا عن تطلع بلاده لترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز