عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية مالطا ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والدكتور إيان بورغ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، علاقات الصداقة والتعاون والفرص المتاحة لتعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في أبوظبي، الدكتور بورغ، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية المالطية وما شهدته من محطات عديدة من النمو والتطور.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يلبي تطلعاتهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سموه والدكتور إيان بورغ، خلال اللقاء، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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