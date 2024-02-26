إدراج علماء «دبي الصحية» بقائمة أفضل 2% من العلماء في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «دبي الصحية» حصول 10% من أعضاء الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على اعتراف وتصنيف مؤشر ستانفورد وإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم، وذلك في العديد من المجالات الطبية الفرعية، مثل طب الأسنان، والإخصاب والتوليد، وعلم الجينات والوراثة، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
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