إدراج علماء «دبي الصحية» بقائمة أفضل 2% من العلماء في العالم

أعلنت «دبي الصحية» حصول 10% من أعضاء الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على اعتراف وتصنيف مؤشر ستانفورد وإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم، وذلك في العديد من المجالات الطبية الفرعية، مثل طب الأسنان، والإخصاب والتوليد، وعلم الجينات والوراثة، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

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