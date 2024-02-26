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إدراج علماء «دبي الصحية» بقائمة أفضل 2% من العلماء في العالم

2/26/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «دبي الصحية» حصول 10% من أعضاء الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على اعتراف وتصنيف مؤشر ستانفورد وإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم، وذلك في العديد من المجالات الطبية الفرعية، مثل طب الأسنان، والإخصاب والتوليد، وعلم الجينات والوراثة، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

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