«أبيض السلة» يخسر من سوريا في تصفيات آسيا بنتيجة 63 - 78 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره السوري بنتيجة 63 - 78، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة للتصفيات الأخيرة لكأس آسيا 2025، في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي.

وجاءت الخسارة، رغم البداية القوية للمنتخب الوطني، الذي تمكن من التقدم في الربع الأول 17-16، وكسب الربع الأخير أيضاً 23-21، بينما حسم المنتخب السوري النتيجة بفضل فوزه بالربعين الثاني والثالث 26-11 و15-12.

وهي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات، والفوز الأول لسوريا، حيث خسر منتخبنا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام مضيفه البحريني 64 - 70، فيما خسر السوري من ضيفه منتخب لبنان بفارق 9 نقاط 78 - 87.





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