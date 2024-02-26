«أبيض السلة» يخسر من سوريا في تصفيات آسيا بنتيجة 63 - 78 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره السوري بنتيجة 63 - 78، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة للتصفيات الأخيرة لكأس آسيا 2025، في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي.
وجاءت الخسارة، رغم البداية القوية للمنتخب الوطني، الذي تمكن من التقدم في الربع الأول 17-16، وكسب الربع الأخير أيضاً 23-21، بينما حسم المنتخب السوري النتيجة بفضل فوزه بالربعين الثاني والثالث 26-11 و15-12.
وهي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات، والفوز الأول لسوريا، حيث خسر منتخبنا في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام مضيفه البحريني 64 - 70، فيما خسر السوري من ضيفه منتخب لبنان بفارق 9 نقاط 78 - 87.
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