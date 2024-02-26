مسؤولان أمريكيان: قادة إسرائيليون أبلغوا مصر أن عملية رفح لن تدفع الفلسطينيين إلى سيناء

قال مسؤولان أمريكيان، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومدير جهاز الأمن العام شين بيت رونين بار زارا القاهرة الأسبوع الماضي لطمأنة نظرائهما المصريين بأن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وتشير الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، التي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى تصدع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال المسؤولان الأمريكيان، اللذان لم يتم تسميتهما، إن هاليفي وبار التقيا بمدير المخابرات المصرية وكبار ضباط الجيش المصري وناقشا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأضافا إن هاليفي وبار قدما للمسؤولين المصريين أفكارهما حول كيفية تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح بطريقة تمنع التدفق الجماعي للاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، دون الخوض في التفاصيل.

وقدم الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إلى حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لإجلاء المدنيين من رفح. ويشمل ذلك السماح للفلسطينيين بالانتقال إلى مناطق شمال خان يونس وجنوب مدينة غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين. كما قدم الجيش الإسرائيلي خطته العملياتية لرفح.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد صرح أمس الأحد لشبكة "سي بي إس بـ " أن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس ستؤخر عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، لكنه شدد على أن إسرائيل ستستمر في تنفيذ العملية في وقت لاحق.

وقال أيضاً إن المسؤولين المصريين "يعلمون جيداً" أن إسرائيل لا تهدف إلى دفع الفلسطينيين من رفح إلى سيناء.

وأضاف "نحن نقوم بالتنسيق. نحن نتحدث مع المصريين طوال الوقت"، متابعا . "السلام بين إسرائيل ومصر يخدم مصالح البلدين وسيستمر في خدمة مصالح البلدين، أنا لا أعتقد أنه في أي خطر."

يشار إلى أن هناك تحذيرات دولية وعربية وإسلامية ومن الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، المكتظ بالسكان الذين يعانون بالفعل جراء الوضع الإنساني.

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