جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنظّم ندوة بعنوان متحدون من أجل الإنسانية والكرامة

نظّمت "جمعية الإمارات لحقوق الانسان"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ندوةً بعنوان“متحدون من أجل الإنسانية والكرامة” وذلك إحياءً لهذا اليوم، وتأكيداً على أهمية مبدأ العدالة الاجتماعية الذي طالما أعلته دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصت على تطبيقه كأحد الأهداف الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، وهوالمبدأ الذي توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام والرعاية من أجل مجتمع تسوده روح التعاون والمحبة والتفاهم والتعايش.



ركّزت الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، على موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، والجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة وما حققته الدولة من إنجازات في هذا المجال، إذ كان لها السبق كأول دولة على مستوى المنطقة تقوم بسنّ قانونٍ شاملٍ لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.

جرى خلال الندوة التعريف بالعديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها الدولة للقضاء على هذه الجريمة بشكل كامل من خلال العمل المتواصل والدور المهم الذي تضطلع به "اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر".

وسلطت الندوة الضوء على جهود اللجنة المعنية بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر بمختلف أشكال الانتهاكات والاستغلال وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقتها اللجنة للتعريف بهذه الجريمة وانعكاساتها السلبية على المجتمعات، وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها، في إطار التزام دولة الإمارات الكامل بمكافحة هذه الجريمة وبالتعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في مختلف بلدان العالم.

وفي بداية الفعالية، رحّبت سعادة الشيخة نجلاء القاسمي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالحضور مؤكدةً التزام الجمعية الراسخ بمحاربة هذه الظاهرة وسعيها لإبراز وتعزيز جهود الدولة في مجال محاربتها وشددت على أهمية تضافر جهود المجتمع المدني مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص من أجل اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة والحد من تداعياتها على الصعيد الدولي بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية حول العالم.

وأكدت "جمعية سواعد الخير" خلال الندوة أهمية هذا النقاش وضرورة إبراز جهود الدولة في هذا المجال وتعزيز ثقافة المجتمع بها ونوهت إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في القضاء على هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات المماثلة، وتوفير الحماية والرعاية لضحاياها.

وتحدث وكيل أول نيابة ناصر محمد ناصر الخاطري، بالنيابة العامة الاتحادية وقدّم شرحاً وافياً لكافة الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وأوضح عناصرها الرئيسية والتي تشمل "الفعل والوسائل والغرض" وأوضح العقوبات التي نص عليها القانون في شأن جرائم الاتجار بالبشر.

وتطرق الرائد راشد ناصر آل علي من وزارة الداخلية إلى أساليب رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وكيفية الوصول إلى الضحايا وجهود الدولة في استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لمواجهة هذه الجريمة، وعلاج آثارها وكيفية توفير الحماية لضحايا مثل تلك الانتهاكات التي جرّمها قانون دولة الإمارات.

وتناولت الدكتورة مريم الجعيدي، من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوقهم وجهود مراكز الإيواء في توفير الحماية والرعاية للضحايا، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تحقق العدالة والإنصاف لهم وإعادتهم للمجتمع بشكل سوي، مع استعراض بعض الحالات التي أبرزت من خلاها مدى الاهتمام والرعاية التي تحيط بها دولة الامارات ضحايا مثل تلك الجرائم وما تقوم بتوفيره من الأوجه اللازمة كافة لتأهيلهم للعودة لحياتهم بصورة طبيعية .

وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للوصول إلى الهدف المتمثل في القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل وضرورة وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بدراسة حالات الاتجار بالبشر ووضع إطار عملي للتعامل بكفاءة عالية مع مختلف الحالات سواء داخل الدولة أو خلال فترة إعادة تأهيلهم أو بعد إعادتهم مرة أخرى إلى بلدانهم.

وخلصت الندوة إلى العديد من التوصيات التي دعت فيها إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مجال محاربة هذه الجريمة لاسيما ما يتعلق ببرامج التثقيف والتوعية المجتمعية، وإنشاء قاعده بيانات محلية وربطها إلكترونياً مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتأكيد فعالية الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الظاهرة وتوابعها وضرورة توفير رابط إلكتروني لجميع الشركاء والمختصين في مجال محاربة الاتجار بالبشر للاعتماد عليه في رصد وتنفيذ التدابير اللازمة لمحاربة مختلف صور وأشكال هذه الجريمة والوصول للمسئولين عن ارتكابها.

وشملت التوصيات اختصار فترات التقاضي في القضايا ذات الصلة وضرورة تعزيز المحتوى الإعلامي من أجل المساهمة في التوعية بهذه الجريمة والارتقاء بدور الأسرة والمجتمع في التوعية بها لاسيما ضمن المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر المؤهلة لمكافحة مختلف أشكال الاتجار بالبشر.

وتم تكريم الخبراء والباحثين المشاركين من دولة الامارات العربية المتحدة، تقديراً لإسهاماتهم في هذا الصدد.

يُذكر أن جمعية الإمارات لحقوق الانسان تحرص سنوياً على تنظيم مثل هذه الفعالية النقاشية والتوعوية في "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية" والذي خصصت له منظمة الأمم المتحدة يوم العشرين من شهر فبراير من كل عام لإحيائه وتأتي تلك المبادرة في إطار التزام الجمعية بنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز مختلف برامج التوعية المجتمعية بالموضوعات ذات الصلة.

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