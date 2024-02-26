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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

2/26/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تتأثر الدولة في الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات.

و يكون الطقس يومي الأربعاء والخميس المقبلين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجنوبية، ثم تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية أحياناً بالتأثير على غرب الدولة ظهر يوم الخميس مع انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً ليل الخميس.

و تظهر السحب يوم الجمعة المقبل على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً.

و تكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ظهر يوم الخميس ، ومعتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

و يكون الموج متوسطا يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الخميس في الخليج العربي ، وخفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً في بحر عمان.

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