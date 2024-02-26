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آمال «وول ستريت» على البيانات لمواصلة الاختراقات الجديدة

2/26/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدخل الأسهم الأمريكية الأسبوع الأخير من شهر فبراير بشكل مرتفع، بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية معالم رئيسية، وسجلت أسابيع رابحة بمساعدة أرباح إنفيديا الضخمة.

وفي جلسة الجمعة سجلت المؤشرات الأمريكية اختراقات جديدة، حيث ارتفع المؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما اخترق مؤشر ستاندر آند بورز 500 مستوى 5100 نقطة للمرة الأولى، ولامس مؤشر ناسداك أعلى مستوى في 52 أسبوعاً، في آخر جلسات الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغير يذكر، بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.26 نقطة أو 0.03 في المئة إلى 39144.79 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 4.20 نقاط أو 0.08 في المئة إلى 5093.00 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 17.63 نقطة أو 0.11 في المئة إلى 16014.45 نقطة.

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