آمال «وول ستريت» على البيانات لمواصلة الاختراقات الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تدخل الأسهم الأمريكية الأسبوع الأخير من شهر فبراير بشكل مرتفع، بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية معالم رئيسية، وسجلت أسابيع رابحة بمساعدة أرباح إنفيديا الضخمة.
وفي جلسة الجمعة سجلت المؤشرات الأمريكية اختراقات جديدة، حيث ارتفع المؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما اخترق مؤشر ستاندر آند بورز 500 مستوى 5100 نقطة للمرة الأولى، ولامس مؤشر ناسداك أعلى مستوى في 52 أسبوعاً، في آخر جلسات الأسبوع.
ومع بداية الأسبوع استقرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغير يذكر، بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.26 نقطة أو 0.03 في المئة إلى 39144.79 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 4.20 نقاط أو 0.08 في المئة إلى 5093.00 نقطة.
وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 17.63 نقطة أو 0.11 في المئة إلى 16014.45 نقطة.
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