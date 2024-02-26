التعاون الدولي بمجال التجارة دوره حاسم في تحقيق الأولويات الوطنية والعالمية

أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مجال التجارة، في تحقيق الأولويات الوطنية والعالمية.

وقالت إيويالا في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تحتضنه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي: «بدون التعاون، سنتجه نحو اقتصاد عالمي مجزأ بشكل متزايد، ما يجعل تحقيق الأولويات العالمية أكثر صعوبة وتكلفة، وفي بعض الحالات مستحيلاً».

وأكدت أن التجارة تبقى بالغة الأهمية لتحقيق العديد من الأولويات، مثل تعزيز النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحل مشاكل العمل الجماعي، مثل حماية بيئتنا أو الاستعداد لمواجهة أي وباء.

وقالت «إنه لأمر رائع أن أكون هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي منطقة الخليج، التي كانت على مدى قرون مفترق طرق حيوياً للبضائع والأشخاص والأفكار».

وتقدمت بالشكر للإمارات، على التعاون الممتاز طوال أشهر الإعداد التي سبقت الاجتماع في هذا المكان الرائع، وقالت: «ممتنة لتفاؤلهم وحماسهم واستعدادهم للتصرف بسرعة.. لقد عمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر، بجد على مدى عدة أشهر، لوضع الأساس لنجاح المؤتمر، ترأس خلالها اجتماعات افتراضية للوزراء، وتواصل شخصياً مع كامل الأعضاء».

ورحبت باسم منظمة التجارة العالمية، بأول أعضائها الجدد منذ ما يقرب من ثماني سنوات «تيمور الشرقية وجزر القمر»، وأثنت على العمل الشاق الذي قامتا به، والإصلاحات التي جرى تنفيذها في كل منهما.

وقالت: «متحمسون لرؤيتهما يجنيان مكاسب العضوية في منظمة التجارة العالمية»، لافتة إلى وجود 22 دولة أخرى تسعى للسير على خطا البلدين.. وأوضحت أن الفرص التي تراها الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية، والالتزام بخطوات ومتطلبات الانضمام الصعبة، تشكل إجابة لأي شخص يشكك في القيمة التي توفرها منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت أن عدد الأعضاء وصل اليوم إلى 166 عضواً، مع انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، وعبّرت عن التطلع إلى زيادة هذا العدد في السنوات المقبلة.

وتحدثت نجوزي في كلمتها عما مر به العالم من أحداث، بدءاً من جائحة "كورونا"، وصولاً إلى التوترات التي تضرب العديد من مناطق العالم، والتي أثرت في سلاسل الإمداد عالمياً والأمن الغذائي.

وقالت: "يمكننا أن نفخر بحقيقة أن التجارة نفسها ظلت مرنة في السنوات الأخيرة، على الرغم من كل ما مررنا به، لا تزال تجارة السلع والخدمات العالمية عند مستويات قياسية أو قريبة منها لكن علينا العمل لتستمر مرونة التجارة”.

وأضافت أنه في ضوء هذه الحقائق، نحتاج إلى أن تقف منظمة التجارة العالمية بقوة مع اقتراب الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها.. مؤكدة الحاجة إلى مواصلة إصلاح وتنشيط المنظمة حتى تتمكن من تحقيق أهداف التجارة في السنوات المقبلة فيما يخص اغتنام الإمكانات الكاملة للخدمات والتجارة الرقمية، وتسريع التجارة من أجل التحول الأخضر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وتحدثت نجوزي عن الزراعة، لافتة إلى أنه ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(فاو) فإن ما يقرب من عشرة في المائة من سكان العالم يعانون من نقص التغذية أو 735 مليون شخص في عام 2022، أي أكثر بـ120 مليون شخص مقارنة بما قبل الوباء.

وأوضحت أن التجارة ساعدت على خفض أسعار المواد الغذائية العالمية من مستوياتها القياسية، على الرغم من أن الأسر الفقيرة لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء وسط ارتفاع التضخم المحلي.