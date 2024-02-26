260 شركة ناشئة بـ «Hub71» تنجح في جمع 5.4 مليارات درهم خلال 2023



أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توسعها في عام 2023 لتضم أكثر من 260 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع 5.4 مليارات درهم من رأس المال المُخاطر، وذلك منذ إطلاق المنظومة قبل 5 سنوات.

وتمكّن مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 من إيجاد أكثر من 1,100 وظيفة في أبوظبي، وحقّق إيرادات بقيمة 3.5 مليارات درهم، وأنجز خلال العامين الماضيين 118 صفقة مع الشركات بقيمة 658 مليون درهم.

وتمثل اليوم شركات Hub71 الناشئة 22 قطاعاً مختلفاً، بقيادة ما يزيد على 320 رائد أعمال من 54 جنسية أسسوا عملياتهم في أبوظبي بهدف تحقيق مزيد من النمو في أعمالهم، والتوسع بنطاقها على المستوى الدولي.

وتلقت منظومة التكنولوجيا العالمية 2781 طلباً من أنحاء العالم للانضمام إلى برامج Hub71، بزيادة نسبتها 100 % عن العام السابق، وضمّت إلى مجتمعها 38 شركة ناشئة، كما سجلت التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في عام 2023، بما في ذلك المجموعتان 12 و13 اللتان انضمتا إلى Hub71 مؤخراً، زيادة بقيمة 900 مليون درهم.

وقامت Hub71 بتسهيل الصفقات التجارية مع الشركات الناشئة ما أسهم في توقيع 77 صفقة مع الشركات خلال عام 2023 بقيمة بلغت 494 مليون درهم، ووصلت نسبة الصفقات الموقّعة منها مع شركاء Hub71 إلى 42 %، بقيمة 150 مليون درهم.

وبالتوازي مع تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدت Hub71 العديد من المستجدات المهمة شملت تطوير قطاعاتها ذات الأولوية بما يتلاءم مع الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومعالجة التحديات العالمية، حيث أطلقت منظومتين متخصصتين جديدتين هما Hub71+ Digital Assets، لتمكين قدرات تكنولوجيا الويب 3 والأصول الرقمية، ومنظومة Hub71+ ClimateTech التي أُطلقت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للدول الأطراف المعنية بتغير المناخ «كوب 28» لدعم الشركات الناشئة في تطوير تكنولوجيا مستدامة تسهم في الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى تزويد الشركات الناشئة في كل منظومة متخصصة بما تحتاجه من الموارد والإرشاد والتوجيه، أبرمت Hub71 شراكة مع «نيو إنرجي نيكسوس» (NEX)، النظام العالمي الرائد للصناديق والمسرّعات التي تدعم رواد الأعمال في الطاقة النظيفة، بصفته مشغلاً لبرنامج Hub71+ ClimateTech.

ولدى منظومة Hub71+ Digital Assets أيضاً شركة رأس مال مُخاطر للأصول الرقمية المتخصصة، Elixir Capital، كمشغّل للبرنامج يعمل على تعزيز تأثير المنظومة.

من جهة أخرى، ضمّت منظومة Hub71+ Digital Assets في عامها الافتتاحي 16 شركة ناشئة وقع عليها الاختيار من بين أكثر من 2000 طلب للانضمام.

كما نجحت منظومة Hub71+ Digital Assets في تجربة Sui Founder Hub71 Experience، والتي استضافت فعالية لمجتمع الأصول الرقمية ضمّت 300 مشارك، ونظمت لقاءات أخرى موجهة للشركاء.



شهادة حية

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يتوجه تركيزنا في منظومة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي اليوم على إحداث أثر دائم على رواد الأعمال والاقتصاد في أبوظبي، وتعتبر رحلة Hub71 المذهلة، ونجاحات مجتمعنا الحيوي على مدى السنوات الخمس الماضية، شهادة حية على حكمة قيادتنا الرشيدة بتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي لشركات التكنولوجيا الرائدة».



وأضاف: «مع دخولنا عام 2024، نواصل مهمتنا الرائدة في تقديم برامج مبتكرة ومبادرات استراتيجية تجذب المواهب والمهارات العالية ونسعى في إطار ذلك إلى توفير دعم غير مسبوق لأصحاب الأفكار الرائدة من خلال شركائنا، وبرامجنا ومبادراتنا، وتوفير بيئة عمل مواتية لشركات التكنولوجيا العالمية تساعدها على النمو والازدهار، ومن خلال جهودنا المتواصلة لرعاية اقتصاد الشركات الناشئة، سنسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي منارة للابتكار في مجال ريادة الأعمال».

وخلال فعالية إطلاق تقرير الأثر التي تنظمها سنوياً، كشفت Hub71، اليوم عن الأسماء الجديدة لبرامجها وهي Initiate وAccess وBright، والتي تم تصميم كل منها لدعم الشركات الناشئة خلال مرحلة معينة من مراحل نموها.



‏Initiate وهو برنامج شامل يضم متخصصين في بناء المشاريع لتطوير شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا، ويسعى إلى تأهيل المزيد من المتخصصين في بناء المشاريع لدعم رواد الأعمال، من خلال تزويدهم بأفكار قابلة للتطبيق للتحقق من صحة منتجاتهم، وابتكار منتجات مناسبة للسوق، وتحويل الأفكار إلى أعمال ناجحة.

وبمجرد نجاح الشركات الناشئة في إكمال برنامج Initiate، ستصبح مؤهلة للانضمام إلى البرنامج التالي Access وهو الاسم الجديد لبرنامج بناء الشركات الذي قامت Hub71 بتجديده مؤخراً.

وتحصل الشركات الناشئة بين مرحلتي التمويل الأولي والفئة «أ» على باقة دعم شاملة تتضمن 250 ألف درهم من الحوافز العينية و250 ألف درهم نقداً مقابل حصة من الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة ذات الأداء العالي الحصول على زيادة تصل إلى 250 ألف درهم مقابل المزيد من حصص الأسهم بعد عام واحد.

وتحظى الشركات الناشئة التي تنضم إلى برنامج Access بإمكانية الوصول إلى مجتمع نشيط لريادة الأعمال ما يتيح أمام المؤسسين فرصة الاستفادة من شبكة واسعة تضم أكثر من 160 جهة مختلفة من الشركات وشركاء الاستثمار والهيئات الحكومية، لتمكين استفادتهم من سوق أبوظبي الفريدة والمصممة لتعزيز قدرات الشركات الواعدة عالية الأداء.



‏Bright وهو البرنامج الجديد من Hub71 وتديره شركة SG Hypergrowth، وهو مخصص للشركات الناشئة عالية الأداء في برنامج Access، لتمكينها من مواصلة رحلة نموها انطلاقاً من أبوظبي ووصولاً إلى أنحاء العالم.