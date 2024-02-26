النفط يتحول للارتفاع وسط توقعات بتعطل الشحن

قال محللون إن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الأمريكية المبكرة اليوم الاثنين بسبب توقعات بتقلص الإمدادات ومخاطر تعطل الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.66 % إلى 82.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1617 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أي 0.9

إلى 77.18 دولار.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "نعود على ما يبدو إلى التركيز على العرض.... الطلب قوي جدا، وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالعرض والطلب".

وقال فلين إن من المتوقع أيضا أن تبدأ المصافي في استعادة قدرتها الإنتاجية في مارس بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المقررة في المصافي الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن معدل استخدام مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 80.6 % من طاقتها في الأسبوعين الماضيين.

وتراوح سعر تداول النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ نوفمبر ، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأمريكية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات "أوبك+".