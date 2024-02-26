حمدان بن محمد يعتمد التصميم النهائي لحصن الفهيدي التاريخي



عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، بشأن الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات ودبي،

وصون مكوناته للأجيال القادمة، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الاثنين) على سير العمل في تنفيذ إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي، كما اعتمد سموه الرؤية والتصميم النهائي للمشروع الحضاري الكبير الذي يأتي في إطار جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" في العناية بالمعالم التاريخية المهمة في إمارة دبي وإحاطتها بكافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها كإرث تاريخي ووطني مهم يربط الأجيال بهويتهم وثقافتهم.



واستمع سموه إلى شرح حول ما تم إنجازه إلى الآن في المشروع الذي أطلقه سموه في العام 2021، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، حيث اطلع سموه على ما تقوم به الهيئة من خطوات تعنى بتطوير المحتوى والهندسة المعمارية وتصميم المعارض والهوية المرئية للحصن التاريخي، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على الحفاظ على التراث الغني للمنطقة، وصون المعالم التاريخية والحفاظ عليها للأجيال القادمة لتعزيز انتمائها لهويتها الوطنية، وتمكينها من ربط ماضيها بحاضرها ومستقبلها.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره لما تقوم به "دبي للثقافة" من جهود هدفها الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للمدينة، وقال: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعل الحفاظ على تراثنا وموروثنا الثقافي أولوية وطنية ومسؤولية لا ندخر جهداً في القيام بها على الوجه الأكمل... مسيرتنا التنموية الطموحة تستمد قوتها من عمق تاريخنا وثراء ثقافتنا ورؤية قيادة حريصة على صون إرثنا الحضاري للأجيال القادمة... وهدفنا أن تكون دبي مركزاً رئيساً للاقتصاد الإبداعي ووجهة ثقافية رائدة".



ووجّه سموه بضرورة توفير كافة المقومات اللازمة لإتمام المشروع بالأسلوب الذي يكفل الحفاظ على الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بما يواكب الأهمية التاريخية والثقافية للمكان، وقال سموه: "الحفاظ على الأصول التاريخية هدف مهم ضمن خطة دبي الحضرية 2040... فالتاريخ هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان المستقبل.. والبعد التاريخي والثقافي لابد أن يكون حاضراً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تشمل ضمن أهدافها جعل دبي مركزاً للاقتصاد الإبداعي، ووجهة ثقافية مستقبلية رائدة وحاضنة للمواهب وعشّاق الفنون والثقافة".



واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول مكونات المشروع الشامل للحصن والمنطقة المحيطة، بما في ذلك عمليات تطوير الحركة المرورية المؤدية إلى حي الفهيدي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للحي بما يتناسب مع مكانته التاريخية، بما في ذلك المساحات العامة

المجاورة للحصن التاريخي وما يضمه من مرافق خدمية تعزز من تجربة زوار هذا الجزء المهم من المدينة على خارطتها الثقافية.



وسيسلط "حصن الفهيدي" برؤيته الجديدة الضوء على تاريخ الحصن باعتباره أقدم مبنى قائم في الإمارة، وأبرز المنشآت التاريخية التي تتمتع بمكانة خاصة بين أصولها التاريخية، لما عاصره من مراحل مهمة من تطورها على مدار أكثر من 200 عام.

من جهتها، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للرؤية والتصميم النهائي لمشروع إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي يمثّل خطوة محورية في دعم المشهد الثقافي والتراثي وقطاع المتاحف بدبي... لما تشكله من قيمة في دفع جهود وعمليات التجديد والترميم لهذا المعلم التاريخي."

وأضافت سموها "يعد هذا المشروع جزءاً من مشروع تطوير منطقة دبي التاريخية، التي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأوسع للقطاع الثقافي والإبداعي.. فيما يجسد المشروع التزامنا في "دبي للثقافة" بالمحافظة على تراثنا الأصيل، ورسالتنا الرامية إلى صون الثقافة المحلية والتراث الإماراتي والاحتفاء بهما أكثر من أي وقت مضى، لاسيما وأننا نستعد لاستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025"، وهو ما يبرز الدور الرائد لدبي وجهودها للارتقاء بقطاع المتاحف."

جاء ذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والشركاء المعنيين بتطوير المشروع: معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واللواء الركن محمد خلفان المهيري مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وهالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

وسيأخذ "حصن الفهيدي" في إطلالته الجديدة الزوار في تجربة ثقافية تاريخية في الفهيدي الذي أصبح مركزاً تجارياً نظراً لموقعه الاستراتيجي على خور دبي، مستفيداً من الأمن والأمان الذي وفره حصن الفهيدي خلال تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الإمارة، وكيف تطورت هذه المنطقة ونمت لتصبح القلب النابض لمدينة دبي القديمة. كذلك، يسلط مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي الضوء على دور الحصن، باعتباره موقعًا ثقافيًا مهمًا انطلاقًا من مكانته كمقر للحاكم في السابق، بينما يعود تاريخ الحصن إلى أواخر القرن الثامن عشر.