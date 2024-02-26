حمدان بن محمد: عائشة مبارك قدمت الكثير لحفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن عائشة مبارك عبد الله قدمت الكثير لحفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «كانت أول إماراتية يتم تكليفها بإدارة متحف دبي في السبعينيات».

وأضاف سموه: «وقدمت الكثير خلال رحلة عطاء استمرت على مدى 54 عاماً من أجل حفظ تراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة، وإثراء المسيرة الثقافية والإبداعية بدبي... شكراً عائشة مبارك عبد الله».