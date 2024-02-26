ألمانيا: نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على مدينة (رفح) الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 26 - 2 (كونا) -- حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الإثنين من شن هجوم واسع النطاق على مدينة (رفح) الفلسطينية ومن حدوث كارثة إنسانية هناك.
وقال شولتس في مؤتمر نظمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حكومته "تحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق" على (رفح) مشيرا إلى أن "المواطنين الفلسطينيين الذين فروا إلى جنوب قطاع غزة لا يوجد أمامهم مكان للهرب إليه".
وانتقد شولتس استمرار عدم وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع موضحا أنه "يؤيد حل الدولتين والتعايش السلمي".
وعارض الخطط التي أعلن عنها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو لإدارة قطاع غزة بعد الحرب مبينا أن المقترحات التي قدمها "غير مقنعة".
وكان نتنياهو قد عرض على حكومته مؤخرا خطة بشأن إدارة غزة لمرحلة ما بعد الحرب "تقضي بأن يتولى مسؤولون فلسطينيون محليون إدارة القطاع لا صلة لهم بحركة (حماس)"
وأكد أنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح).
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29782 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ع ن ج / م ع ح ع
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