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ألمانيا: نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على مدينة (رفح) الفلسطينية

2/26/2024 2:37:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 26 - 2 (كونا) -- حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الإثنين من شن هجوم واسع النطاق على مدينة (رفح) الفلسطينية ومن حدوث كارثة إنسانية هناك.
وقال شولتس في مؤتمر نظمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حكومته "تحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق" على (رفح) مشيرا إلى أن "المواطنين الفلسطينيين الذين فروا إلى جنوب قطاع غزة لا يوجد أمامهم مكان للهرب إليه".
وانتقد شولتس استمرار عدم وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى القطاع موضحا أنه "يؤيد حل الدولتين والتعايش السلمي".
وعارض الخطط التي أعلن عنها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو لإدارة قطاع غزة بعد الحرب مبينا أن المقترحات التي قدمها "غير مقنعة".
وكان نتنياهو قد عرض على حكومته مؤخرا خطة بشأن إدارة غزة لمرحلة ما بعد الحرب "تقضي بأن يتولى مسؤولون فلسطينيون محليون إدارة القطاع لا صلة لهم بحركة (حماس)"
وأكد أنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح).
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29782 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ع ن ج / م ع ح ع




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