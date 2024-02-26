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وزير الدفاع اليمني: التهديد الحوثي طال الجميع بشكل مباشر بسبب تجاهل تحذيراتنا

2/26/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 2 (كونا) –- قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم الاثنين إن المجتمع الدولي تجاهل تحذيرات الحكومة الشرعية من خطر سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة (الحديدة) الساحلية على البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية في منطقة (باب المندب).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير الداعري عبر الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لبحث مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي.
وأضاف الداعري أن "المجتمع الدولي لم يأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد حتى طال التهديد الجميع بشكل مباشر".
وأوضح أن "هناك علاقات وتواصل بين ميليشيات الحوثي مع قراصنة في الجهة الأخرى ما يعني أن أمن الملاحة سيكون مهددا بشكل أكبر مما هو عليه الآن".
وأكد أن الضامن لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن يتمثل في دعم القوات الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني وفرض الأمن والاستقرار.
وأشار إلى خطورة استهداف ميليشيات الحوثي للسفينة (روبيمار) المهددة بالغرق والتي تحمل آلاف الأطنان من المواد الضارة التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لحماية البيئة البحرية من الكارثة الوشيكة.
وكلفت الحكومة اليمنية أمس الأحد فريقا فنيا متخصصا من الهيئة العامة لحماية البيئة بالنزول لموقع السفينة (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر محدثة تسربا نفطيا واسعا وسط مخاوف من غرقها بحمولة من الأسمدة الخطيرة على الحياة البحرية.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أكدت أمس الأول السبت أن المياه تتسرب إلى سفينة البضائع "روبيمار" المحملة بالأسمدة التي استهدفتها ميليشيات الحوثي في 18 فبراير الماضي ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا.
من جهتهم قال رؤساء البعثات الأوروبية إن عملية (إسبيدس) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي طبيعتها دفاعية لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي وتأمين مرورها ولفترة مؤقتة. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN26022024000071011013ID1107901820

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