وزير الدفاع اليمني: التهديد الحوثي طال الجميع بشكل مباشر بسبب تجاهل تحذيراتنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 2 (كونا) –- قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم الاثنين إن المجتمع الدولي تجاهل تحذيرات الحكومة الشرعية من خطر سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة (الحديدة) الساحلية على البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية في منطقة (باب المندب).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير الداعري عبر الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لبحث مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وخليج عدن نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي.
وأضاف الداعري أن "المجتمع الدولي لم يأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد حتى طال التهديد الجميع بشكل مباشر".
وأوضح أن "هناك علاقات وتواصل بين ميليشيات الحوثي مع قراصنة في الجهة الأخرى ما يعني أن أمن الملاحة سيكون مهددا بشكل أكبر مما هو عليه الآن".
وأكد أن الضامن لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن يتمثل في دعم القوات الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني وفرض الأمن والاستقرار.
وأشار إلى خطورة استهداف ميليشيات الحوثي للسفينة (روبيمار) المهددة بالغرق والتي تحمل آلاف الأطنان من المواد الضارة التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لحماية البيئة البحرية من الكارثة الوشيكة.
وكلفت الحكومة اليمنية أمس الأحد فريقا فنيا متخصصا من الهيئة العامة لحماية البيئة بالنزول لموقع السفينة (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر محدثة تسربا نفطيا واسعا وسط مخاوف من غرقها بحمولة من الأسمدة الخطيرة على الحياة البحرية.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أكدت أمس الأول السبت أن المياه تتسرب إلى سفينة البضائع "روبيمار" المحملة بالأسمدة التي استهدفتها ميليشيات الحوثي في 18 فبراير الماضي ما تسبب بظهور بقعة زيت بطول 18 ميلا.
من جهتهم قال رؤساء البعثات الأوروبية إن عملية (إسبيدس) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي طبيعتها دفاعية لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي وتأمين مرورها ولفترة مؤقتة. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN26022024000071011013ID1107901820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.