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وزير مصري: القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني

2/26/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- اعتبر وزير الطيران المدني المصري محمد حلمي اليوم الاثنين أن القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني فيها مشيرا الى أن نصيب القارة لا يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي حجم الحركة العالمية رغم أن عدد سكانها يمثل 19 بالمئة من إجمالي سكان العالم.
جاء ذلك في كلمة للوزير حلمي لدى افتتاح المؤتمر ال71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا بحضور المدير العام للمجلس لويس فيليب دي أوليفيرا والأمين العام لإقليم أفريقيا علي التونسي.
ولفت حلمي الى أن المطارات الإفريقية تمثل 10 بالمئة من إجمالي المطارات على مستوى العالم لافتا الى أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت نموا ملحوظا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حيث بلغت في عام 2023 نحو 5ر63 مليون راكب مؤكدا أن وزارة الطيران المدني تواصل خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72 مليون راكب.
وأشار الى أنه تم إنشاء أربعة مطارات جديدة وهي (سفنكس) و(العاصمة) و(برنيس) و(البردويل) بالإضافة إلى تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطاري (شرم الشيخ) و(الغردقة) في الفترة من عام 2016 حتى عام 2022.
وأشار الى أنه يجري تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لثلاثة مطارات أخرى هي (برج العرب) و(سانت كاترين) و(العريش) في ضوء منظومة قومية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعن نمو الشركة الوطنية (مصر للطيران) قال حلمي إن عدد النقاط التي تصل إليها الشركة بلغ 79 نقطة منها 27 نقطة في إفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة (إير كايرو).
وتوقع أن يصل عدد الوجهات إلى 114 وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى 89 مليار مقعد/كم الى جانب نقل ما يقرب من 23 مليون راكب بحلول عام 2028.
وأكد حلمي أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصادات الدول لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية حيث بلغ إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 نحو 5ر4 مليار راكب وانخفض إلى 5ر3 مليار راكب في عام 2022 ثم شهد ارتفاعا مرة أخرى في عام 2023 إلى 3ر4 مليار راكب.
وأضاف أن المجلس العالمي للمطارات يلعب دورا رئيسيا وفعالا لتعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء من أجل تحسين السياسات والبرامج لتطوير معايير المطارات للمساهمة في توفير صناعة النقل الجوي الآمن وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأول من مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي نحو 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة إفريقية.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية فضلا عن وضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي. (النهاية)

ا س م / ر ج




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