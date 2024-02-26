وزير مصري: القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- اعتبر وزير الطيران المدني المصري محمد حلمي اليوم الاثنين أن القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني فيها مشيرا الى أن نصيب القارة لا يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي حجم الحركة العالمية رغم أن عدد سكانها يمثل 19 بالمئة من إجمالي سكان العالم.
جاء ذلك في كلمة للوزير حلمي لدى افتتاح المؤتمر ال71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا بحضور المدير العام للمجلس لويس فيليب دي أوليفيرا والأمين العام لإقليم أفريقيا علي التونسي.
ولفت حلمي الى أن المطارات الإفريقية تمثل 10 بالمئة من إجمالي المطارات على مستوى العالم لافتا الى أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت نموا ملحوظا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حيث بلغت في عام 2023 نحو 5ر63 مليون راكب مؤكدا أن وزارة الطيران المدني تواصل خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72 مليون راكب.
وأشار الى أنه تم إنشاء أربعة مطارات جديدة وهي (سفنكس) و(العاصمة) و(برنيس) و(البردويل) بالإضافة إلى تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطاري (شرم الشيخ) و(الغردقة) في الفترة من عام 2016 حتى عام 2022.
وأشار الى أنه يجري تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لثلاثة مطارات أخرى هي (برج العرب) و(سانت كاترين) و(العريش) في ضوء منظومة قومية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعن نمو الشركة الوطنية (مصر للطيران) قال حلمي إن عدد النقاط التي تصل إليها الشركة بلغ 79 نقطة منها 27 نقطة في إفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة (إير كايرو).
وتوقع أن يصل عدد الوجهات إلى 114 وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى 89 مليار مقعد/كم الى جانب نقل ما يقرب من 23 مليون راكب بحلول عام 2028.
وأكد حلمي أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصادات الدول لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية حيث بلغ إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 نحو 5ر4 مليار راكب وانخفض إلى 5ر3 مليار راكب في عام 2022 ثم شهد ارتفاعا مرة أخرى في عام 2023 إلى 3ر4 مليار راكب.
وأضاف أن المجلس العالمي للمطارات يلعب دورا رئيسيا وفعالا لتعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء من أجل تحسين السياسات والبرامج لتطوير معايير المطارات للمساهمة في توفير صناعة النقل الجوي الآمن وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأول من مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي نحو 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة إفريقية.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية فضلا عن وضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي. (النهاية)
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