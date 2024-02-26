مركز (عبدالله السالم) الثقافي يقيم (العرضة) التراثية على مسرحه الخارجي احتفالا بأعياد الكويت الوطنية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)

الكويت - 26 - 2 (كونا) -- أقام مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الاثنين في المسرح الخارجي التابع للمركز (العرضة) التراثية التي تعد من أهم عناصر الموروث الشعبي في الكويت ودول الخليج العربية وذلك احتفالا بذكرى يوم التحرير الـ33 ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

ورقصة العرضة من الفنون التراثية التي يعبر من خلالها الشعب الكويتي عن أفراحه بأعياده الوطنية ومناسباته الرسمية كما تعد من الفنون الشعبية المنتشرة في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية إلا أنها تختلف في بعض التفاصيل من مكان إلى آخر وهي مقتصرة في الأداء على الرجال دون النساء ويؤدي إيقاعها إلى بث روح الحماسة والتفاؤل لدى الحاضرين.

وينقسم الرجال الذين يؤدون العرضة إلى صفين يصاحبهم قرع الطبول وبعضهم يلوح بالسيوف ويكون فيهم الشاعر الذي يلقنهم الأبيات الشعرية. (النهاية) خ م ج / أ م ح