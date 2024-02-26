مركز (عبدالله السالم) الثقافي يقيم (العرضة) التراثية على مسرحه الخارجي احتفالا بأعياد الكويت الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 26 - 2 (كونا) -- أقام مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الاثنين في المسرح الخارجي التابع للمركز (العرضة) التراثية التي تعد من أهم عناصر الموروث الشعبي في الكويت ودول الخليج العربية وذلك احتفالا بذكرى يوم التحرير الـ33 ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.
ورقصة العرضة من الفنون التراثية التي يعبر من خلالها الشعب الكويتي عن أفراحه بأعياده الوطنية ومناسباته الرسمية كما تعد من الفنون الشعبية المنتشرة في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية إلا أنها تختلف في بعض التفاصيل من مكان إلى آخر وهي مقتصرة في الأداء على الرجال دون النساء ويؤدي إيقاعها إلى بث روح الحماسة والتفاؤل لدى الحاضرين.
وينقسم الرجال الذين يؤدون العرضة إلى صفين يصاحبهم قرع الطبول وبعضهم يلوح بالسيوف ويكون فيهم الشاعر الذي يلقنهم الأبيات الشعرية. (النهاية) خ م ج / أ م ح
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