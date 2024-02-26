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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس مجلس الدوما الروسي علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا المشتركة

2/26/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 2 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا فياتشيسلاف فولودين اليوم الاثنين علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان لرئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN26022024000071011013ID1107901817

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