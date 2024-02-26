ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس مجلس الدوما الروسي علاقات الصداقة بين البلدين والقضايا المشتركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 2 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا فياتشيسلاف فولودين اليوم الاثنين علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان لرئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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