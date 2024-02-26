مصر: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد 1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1) اليوم الاثنين بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية.
وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إن التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين في مجال مكافحة "الإرهاب" من خلال التدريب على أعمال الاقتحام الرأسي المختلفة واكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعي إنقاذ الحياة.
وأضاف البيان أن الأيام الماضية شهدت تدفق العناصر المشاركة من الجانب الباكستاني والتحرك إلى ميادين التدريب وتنفيذ إجراءات دمج وتعارف القوات وعرض نماذج من الأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب من الجانبين.
وأشار الى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.
وتستمر فعاليات التدريب لعدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بمصر. (النهاية)
ا س م / م ع ح ع
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