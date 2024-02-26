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مصر: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد 1)

2/26/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1) اليوم الاثنين بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية.
وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إن التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين في مجال مكافحة "الإرهاب" من خلال التدريب على أعمال الاقتحام الرأسي المختلفة واكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعي إنقاذ الحياة.
وأضاف البيان أن الأيام الماضية شهدت تدفق العناصر المشاركة من الجانب الباكستاني والتحرك إلى ميادين التدريب وتنفيذ إجراءات دمج وتعارف القوات وعرض نماذج من الأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب من الجانبين.
وأشار الى أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة لتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.
وتستمر فعاليات التدريب لعدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات بمصر. (النهاية)

ا س م / م ع ح ع




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