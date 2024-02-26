سفير الكويت لدى السعودية: للمبدعين التشكيليين دور مهم في جعل الثقافة خطابا إنسانيا بين أفراد المجتمع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حرص دولة الكويت على رعاية ودعم المبدعين لإكمال مسيرة تطوير الحركة الفنية مشيدا في الوقت ذاته بمواهب المبدعين التشكيليين ودورهم في جعل الثقافة خطابا انسانيا بين أفراد المجتمع.
جاء ذلك في كلمه للشيخ صباح ناصر الصباح اليوم الاثنين في افتتاح مهرجان الكويت للابداع التشكيلي بنسخته الـ16 الذي تنظمه الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمشاركة 74 فنانا وفنانة تشكيلية.
وأعرب الشيخ صباح ناصر الصباح عن تقديره للفن التشكيلي المعاصر ومساهمة ممارسيه في إبراز وجه الكويت الحضاري في المحافل الدولية وتعبيرهم عن تراث الكويت المعاصر وفنونها المختلفة للارتقاء بالذوق العام في حدود العادات والقيم والتقاليد التي يؤمن بها مجتمعنا.
وشارك في المهرجان 74 فنانا وفنانة من أعضاء الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ب106 لوحات تفاوتت بالحجم والأدوات المستخدمة مثلت مدارس مختلفة من فنون الرسم وحملت مواضيع متنوعة.
وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدة جوائز تشجيعية هي جائزة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله والتي فاز بها كل من الدكتورة هناء الملا وعطارد الثاقب وعلي الشيرازي.
كما فاز بجائزة (فخر الكويت) باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كل من الفنانين عبدالله العتيبي ويعقوب يوسف وأحمد الحسيني فيما نال جائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح رحمها الله كل من آثار الأنصاري وهاجر المطيري أما جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح رحمها الله فقد فاز بها الفنان مرزوق القناعي. (النهاية) ي ت / أ م ح
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