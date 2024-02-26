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سفير الكويت لدى السعودية: للمبدعين التشكيليين دور مهم في جعل الثقافة خطابا إنسانيا بين أفراد المجتمع

2/26/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حرص دولة الكويت على رعاية ودعم المبدعين لإكمال مسيرة تطوير الحركة الفنية مشيدا في الوقت ذاته بمواهب المبدعين التشكيليين ودورهم في جعل الثقافة خطابا انسانيا بين أفراد المجتمع.
جاء ذلك في كلمه للشيخ صباح ناصر الصباح اليوم الاثنين في افتتاح مهرجان الكويت للابداع التشكيلي بنسخته الـ16 الذي تنظمه الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمشاركة 74 فنانا وفنانة تشكيلية.
وأعرب الشيخ صباح ناصر الصباح عن تقديره للفن التشكيلي المعاصر ومساهمة ممارسيه في إبراز وجه الكويت الحضاري في المحافل الدولية وتعبيرهم عن تراث الكويت المعاصر وفنونها المختلفة للارتقاء بالذوق العام في حدود العادات والقيم والتقاليد التي يؤمن بها مجتمعنا.
وشارك في المهرجان 74 فنانا وفنانة من أعضاء الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ب106 لوحات تفاوتت بالحجم والأدوات المستخدمة مثلت مدارس مختلفة من فنون الرسم وحملت مواضيع متنوعة.
وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدة جوائز تشجيعية هي جائزة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله والتي فاز بها كل من الدكتورة هناء الملا وعطارد الثاقب وعلي الشيرازي.
كما فاز بجائزة (فخر الكويت) باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كل من الفنانين عبدالله العتيبي ويعقوب يوسف وأحمد الحسيني فيما نال جائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح رحمها الله كل من آثار الأنصاري وهاجر المطيري أما جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد الصباح رحمها الله فقد فاز بها الفنان مرزوق القناعي. (النهاية) ي ت / أ م ح

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