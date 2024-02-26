ورشة عمل لأصحاب محلات بيع الشاورما في غرفة تجارة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 26 شباط (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، في مبنى غرفة التجارة، ورشة عمل لأصحاب مطاعم الشاروما بعنوان: "التفتيش بناءً على القائمة التفقدية الوزنية- مطاعم الشاورما"، وذلك ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي.

وبين رئيس الغرفة، حسين شريم، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن والتاجر، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب محلات بيع الشاورما والتقيد بالأنظمة والتعليمات لتجنب المخالفات، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان.

من جانبه، أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء – فرع الزرقاء، المهندس أحمد العبهري، أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات الرسمية والخاصة لتمكين المختصين في المؤسسة من التحاور مع القطاعات المستهدفة، إذ أن هذه الورشة تأتي ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي.

وتحدث العبهري عن أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية لمطاعم الشاورما وكيفية تدريب العاملين في قطاع الشاورما على تطبيق القائمة التفقدية الوزنية الإلكترونية، وكذلك شرح آلية إجراء الفحص السريع من قبل مفتشي المؤسسة للكشف عن البيض أو منتجاته في مادة "المثومة"،بالإضافة لأهم الاشتراطات الواجب توفرها باللحوم والدواجن.

بدوره، تطرق المهندس شفيع غانم، خلال الورشة، إلى أهم الاشتراطات العامة للمنشأة والتي تشمل: الوثائق والشهادات الصحية وشهادات التدريب وإجراءات العمل القياسية، بالإضافة لشروط النظافة والتعقيم، وصالات العرض، وقسم التحضير لتقديم الطعام، الجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية، والأغذية ذات الخطورة العالية، والآفــات الملوثــة للأطعمة وأهم القواعد المهمة في الصحة والنظافة الشخصية للعاملين، بالإضافة لبرامج التفتيش الذاتي في مؤسسات تقديم الطعام، والتي تندرج ضمن خطة التوعية والإرشاد التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وحملة الغذاء الآمن .

وجرى خلال الورشة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول هذه الاشتراطات والتعليمات الصحية وكيفية العمل والالتزام بها.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:21:09

