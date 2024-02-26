ورشة عمل لأصحاب محلات بيع الشاورما في غرفة تجارة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 26 شباط (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، في مبنى غرفة التجارة، ورشة عمل لأصحاب مطاعم الشاروما بعنوان: "التفتيش بناءً على القائمة التفقدية الوزنية- مطاعم الشاورما"، وذلك ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي.
وبين رئيس الغرفة، حسين شريم، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن والتاجر، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب محلات بيع الشاورما والتقيد بالأنظمة والتعليمات لتجنب المخالفات، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان.
من جانبه، أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء – فرع الزرقاء، المهندس أحمد العبهري، أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات الرسمية والخاصة لتمكين المختصين في المؤسسة من التحاور مع القطاعات المستهدفة، إذ أن هذه الورشة تأتي ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي.
وتحدث العبهري عن أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية لمطاعم الشاورما وكيفية تدريب العاملين في قطاع الشاورما على تطبيق القائمة التفقدية الوزنية الإلكترونية، وكذلك شرح آلية إجراء الفحص السريع من قبل مفتشي المؤسسة للكشف عن البيض أو منتجاته في مادة "المثومة"،بالإضافة لأهم الاشتراطات الواجب توفرها باللحوم والدواجن.
بدوره، تطرق المهندس شفيع غانم، خلال الورشة، إلى أهم الاشتراطات العامة للمنشأة والتي تشمل: الوثائق والشهادات الصحية وشهادات التدريب وإجراءات العمل القياسية، بالإضافة لشروط النظافة والتعقيم، وصالات العرض، وقسم التحضير لتقديم الطعام، الجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية، والأغذية ذات الخطورة العالية، والآفــات الملوثــة للأطعمة وأهم القواعد المهمة في الصحة والنظافة الشخصية للعاملين، بالإضافة لبرامج التفتيش الذاتي في مؤسسات تقديم الطعام، والتي تندرج ضمن خطة التوعية والإرشاد التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وحملة الغذاء الآمن .
وجرى خلال الورشة طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول هذه الاشتراطات والتعليمات الصحية وكيفية العمل والالتزام بها.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:21:09
MENAFN26022024000117011021ID1107901813
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