مباحثات أردنية إندونيسية في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط -(بترا)-بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، مع وفد إندونيسي، العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، وضرورة تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم (برنامج تنفيذي) بين البلدين، وزيادة استقطاب الطلبة الإندونيسيين للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات، خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية والتي يعامل فيها طلبة الدول الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما جرت مناقشة زيارة وفد أردني لإندونيسيا وإقامة معرض للجامعات الأردنية هناك بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرتا.

يشار إلى أن هناك 600 طالب وطالبة من إندونيسيا يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

-(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:17:39

