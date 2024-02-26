مباحثات أردنية إندونيسية في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط -(بترا)-بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، مع وفد إندونيسي، العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، وضرورة تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم (برنامج تنفيذي) بين البلدين، وزيادة استقطاب الطلبة الإندونيسيين للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات، خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية والتي يعامل فيها طلبة الدول الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما جرت مناقشة زيارة وفد أردني لإندونيسيا وإقامة معرض للجامعات الأردنية هناك بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرتا.
يشار إلى أن هناك 600 طالب وطالبة من إندونيسيا يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
-(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:17:39
MENAFN26022024000117011021ID1107901812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.