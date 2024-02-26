البنك الدولي: كل مواطن في غزة سيعيش حالة من الفقر

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 شباط (بترا)- سلط تقرير جديد صادر عن البنك الدولي الضوء على أن النشاط الاقتصادي في غزة قد توقف وأن كل مواطن تقريبا سيعيش في فقر، على الأقل في المدى القصير.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات في التاريخ الحديث، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من 2023، وانخفض بنسبة 24 بالمئة في 2023.

وأضاف أن جميع الأنشطة الاقتصادية في غزة توقفت تقريبًا، مع عدم وجود مؤشر يذكر على حدوث تحسن كبير.

وأشار التقرير الى أن النزوح الداخلي على نطاق واسع وتدمير المنازل والأصول الثابتة والقدرة الإنتاجية، واستكمال مستويات الفقر المرتفعة الموجودة مسبقًا يعني واقعيًا أن كل سكان غزة تقريبًا سيعيشون في فقر، على الأقل في المدى القصير".

كما شهد اقتصاد الضفة الغربية أيضًا انخفاضًا بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة نفسها، بسبب مجموعة من القيود المتزايدة على الحركة والعبور التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والتي تعيق العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتراجع التجارة والقطاع الخاص وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 170 ألف عامل فلسطيني.

وحذر التقرير من أنه إذا بقيت حدة الحرب مرتفعة بعد الأشهر الأولى من 2024، أو لم تتم إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الضفة الغربية، فقد يصبح الانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الفلسطيني أكثر وضوحًا.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:16:37

