إخلاء 72 حالة خطيرة من مستشفى ناصر بخان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 شباط (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، أجلَت 72 حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذا المستشفى يكافح من أجل العمل، مع انقطاع الكهرباء أو المياه الجارية، ونقص الغذاء وإمدادات المياه، وتراكم النفايات الصلبة، وفيضان مياه الصرف الصحي.
ويفيد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأطفال حديثي الولادة يموتون في غزة لأن أمهاتهم غير قادرات على إجراء فحوصات ما قبل الولادة أو ما بعدها، في حين أن القصف والقلق يؤديان إلى الولادات المبكرة، مضيفا أن هناك 5 أسرّة فقط للولادة بمستشفى الهلال الإماراتي للولادة في رفح، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية العاملة في غزة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن عدم حماية وسلامة العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي ما تزال تشكل مصدر قلق بالغ، وسط الأعمال العدائية والهجمات واسعة النطاقه، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير المساعدات الغذائية في جميع أنحاء القطاع، على الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك الغارات الجوية المستمرة والقتال العنيف.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:15:05
MENAFN26022024000117011021ID1107901810
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