إخلاء 72 حالة خطيرة من مستشفى ناصر بخان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 شباط (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، أجلَت 72 حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضافت الأمم المتحدة أن هذا المستشفى يكافح من أجل العمل، مع انقطاع الكهرباء أو المياه الجارية، ونقص الغذاء وإمدادات المياه، وتراكم النفايات الصلبة، وفيضان مياه الصرف الصحي.

ويفيد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأطفال حديثي الولادة يموتون في غزة لأن أمهاتهم غير قادرات على إجراء فحوصات ما قبل الولادة أو ما بعدها، في حين أن القصف والقلق يؤديان إلى الولادات المبكرة، مضيفا أن هناك 5 أسرّة فقط للولادة بمستشفى الهلال الإماراتي للولادة في رفح، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية العاملة في غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن عدم حماية وسلامة العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي ما تزال تشكل مصدر قلق بالغ، وسط الأعمال العدائية والهجمات واسعة النطاقه، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير المساعدات الغذائية في جميع أنحاء القطاع، على الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك الغارات الجوية المستمرة والقتال العنيف.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:15:05