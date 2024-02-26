الفيصلي ينهي الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين بالفوز على السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- نجح الفيصلي بإنهاء الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم بالفوز على اليوم الاثنين.

وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير حسين في السلط بـ 3 أهداف دون رد سجلهم رزق بني هاني (هدفان) وصهيب أبو هشهش.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيمًا تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز التاسع.

وتنطلق مواجهات الجولة الثانية من مرحلة الإياب يوم الجمعة المقبلة.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:13:12

