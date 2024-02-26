الفيصلي ينهي الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين بالفوز على السلط

الفيصلي ينهي الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين بالفوز على السلط
التاريخ
2/26/2024 2:37:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- نجح الفيصلي بإنهاء الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين لكرة القدم بالفوز على اليوم الاثنين.
وفاز الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير حسين في السلط بـ 3 أهداف دون رد سجلهم رزق بني هاني (هدفان) وصهيب أبو هشهش.
وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيمًا تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز التاسع.
وتنطلق مواجهات الجولة الثانية من مرحلة الإياب يوم الجمعة المقبلة.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:13:12
MENAFN26022024000117011021ID1107901809
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