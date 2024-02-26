الكرملين: عقوبات واشنطن الجديدة سترتد على الاقتصاد الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 شباط (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده ستؤثر على سلبا على الاقتصاد والشركات الأميركية.
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: إنه من المستبعد أن يستطيع فارضو العقوبات اتخاذ خطوات جديدة نحو الحصار دون أن يلحقوا الضرر باقتصادهم، لا سيما وأن الاقتصاد الأوروبي يعاني بالدرجة الأولى من القيود المفروضة علينا، إلى جانب آلاف الشركات الأميركية التي تواجه ذات المعاناة.
وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضية، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا طالت 500 شخصية و90 كيانا قانونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:11:31
MENAFN26022024000117011021ID1107901808
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