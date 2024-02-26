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الكرملين: عقوبات واشنطن الجديدة سترتد على الاقتصاد الأميركي

2/26/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 26 شباط (بترا)-أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده ستؤثر على سلبا على الاقتصاد والشركات الأميركية.
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: إنه من المستبعد أن يستطيع فارضو العقوبات اتخاذ خطوات جديدة نحو الحصار دون أن يلحقوا الضرر باقتصادهم، لا سيما وأن الاقتصاد الأوروبي يعاني بالدرجة الأولى من القيود المفروضة علينا، إلى جانب آلاف الشركات الأميركية التي تواجه ذات المعاناة.
وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضية، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا طالت 500 شخصية و90 كيانا قانونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:11:31

MENAFN26022024000117011021ID1107901808

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