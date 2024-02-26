الأمم المتحدة على استعداد لدعم التحديات التي تواجه فلسطين بعد استقالة اشتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 شباط (بترا)- أكدت الأمم المتحدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الهادفة للتغلب على التحديات الإنسانية والسياسية والمالية والأمنية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، تعقيبا على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية استقالة الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمين العام أحيط علما بها، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني.
وقال دوجاريك في مؤتمره الصجفي اليومي إن الحكومة الفلسطينية المُعززة، القادرة على إدارة سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، أمر مهم في إطار الطريق باتجاه إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية والمتصلة جغرافيا والقادرة على البقاء وذات السيادة على أساس حدود 1967.
وأضاف أنه وفي إطار ذلك تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددا على أن ذلك ما زال السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 22:09:59
MENAFN26022024000117011021ID1107901807
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