الأمم المتحدة على استعداد لدعم التحديات التي تواجه فلسطين بعد استقالة اشتية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 شباط (بترا)- أكدت الأمم المتحدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الهادفة للتغلب على التحديات الإنسانية والسياسية والمالية والأمنية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، تعقيبا على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية استقالة الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمين العام أحيط علما بها، مؤكدا دعم الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني.

وقال دوجاريك في مؤتمره الصجفي اليومي إن الحكومة الفلسطينية المُعززة، القادرة على إدارة سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، أمر مهم في إطار الطريق باتجاه إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية والمتصلة جغرافيا والقادرة على البقاء وذات السيادة على أساس حدود 1967.

وأضاف أنه وفي إطار ذلك تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددا على أن ذلك ما زال السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:09:59

