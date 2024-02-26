الصفدي يبحث مع وزير الخارجية الأميركي جهود التوصل لوقف إطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 شباط (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وضمان وصول مساعدات كافية وفورية للقطاع.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل لبحث سبل تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات، وحماية المدنيين، وعلى ضرورة إطلاق تحرك دولي وفاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 22:08:41