بلدية إربد الكبرى تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 شباط (بترا)- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن البدء بتنفيذ خطتها السنوية لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكدت البلدية، في بيان اليوم الاثنين، أنها وضعت خطة لتنظيم واقع الأسواق المحلية في محافظة إربد تراعي من خلالها ظروف المواطنين في الشهر الفضيل وخصوصيته، مع ضمان عدم إغلاق الطرق والأرصفة وتلبية احتياجات المتسوقين، والتأكيد على عدم السماح للبسطات بالتواجد على تقاطعات الطرق والمنحنيات والميادين والأرصفة الخاصة بالمشاة.
كما باشرت البلدية بتنفيذ حملات نظافة شاملة وواسعة لجميع المناطق والأحياء السكنية، ووضع خطة بيئية تتضمن زيادة فترات العمل المسائية خلال الشهر الفضيل وزيادة أعداد العاملين بها، وخاصة أن كميات النفيات تتزايد ليلا، إضافة إلى عمليات تنظيف المقابر من الأعشاب والأوساخ المحيطة وبخاصة المقابر الواقعة ضمن حدود البلدية.
كما اتخذت البلدية قراراً بتزيين أهم معالم وشوارع المدينة خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى الاستعدادات لإقامة الفعاليات والأنشطة الرمضانية من خلال الدائرة الثقافية التابعة للبلدية، حيث ستركز الفعاليات على الأوضاع الحالية الدائرة في قطاع غزة، ووضع برنامج كامل يتضمن العديد من الأنشطة الدينية والاحتفالات بالشهر الفضيل.
(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:07:29
MENAFN26022024000117011021ID1107901805
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