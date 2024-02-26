بلدية إربد الكبرى تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 شباط (بترا)- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن البدء بتنفيذ خطتها السنوية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكدت البلدية، في بيان اليوم الاثنين، أنها وضعت خطة لتنظيم واقع الأسواق المحلية في محافظة إربد تراعي من خلالها ظروف المواطنين في الشهر الفضيل وخصوصيته، مع ضمان عدم إغلاق الطرق والأرصفة وتلبية احتياجات المتسوقين، والتأكيد على عدم السماح للبسطات بالتواجد على تقاطعات الطرق والمنحنيات والميادين والأرصفة الخاصة بالمشاة.

كما باشرت البلدية بتنفيذ حملات نظافة شاملة وواسعة لجميع المناطق والأحياء السكنية، ووضع خطة بيئية تتضمن زيادة فترات العمل المسائية خلال الشهر الفضيل وزيادة أعداد العاملين بها، وخاصة أن كميات النفيات تتزايد ليلا، إضافة إلى عمليات تنظيف المقابر من الأعشاب والأوساخ المحيطة وبخاصة المقابر الواقعة ضمن حدود البلدية.

كما اتخذت البلدية قراراً بتزيين أهم معالم وشوارع المدينة خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى الاستعدادات لإقامة الفعاليات والأنشطة الرمضانية من خلال الدائرة الثقافية التابعة للبلدية، حيث ستركز الفعاليات على الأوضاع الحالية الدائرة في قطاع غزة، ووضع برنامج كامل يتضمن العديد من الأنشطة الدينية والاحتفالات بالشهر الفضيل.

(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:07:29

