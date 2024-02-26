قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط -(بترا)- أمين الرواشدة -أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الموسيقى، وماجستير الفنون الموسيقية في الجامعة الأردنية.
كما وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الإنتاج الحيواني وماجستير الإنتاج الحيواني، وموارد طبيعية وبيئة، وبستنة ومحاصيل، والإنتاج النباتي، وبكالوريوس، (تربة وري/ تربة ومياه وبيئة/ مراعي وغابات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الهندسة الطبية، وهندسة ميكاترونكس، والهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمية.
كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس قراءات ودراسات قرآنية، والقضاء والإفتاء، والإصلاح والوفاق الأسري، والفقه الشافعي، ودبلوم عالي، الفقه الشافعي، وماجستير، الفقه الشافعي، و بكالوريوس، مصارف إسلامية، وماجستير ودكتوراه، مصارف إسلامية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي للتخصصات، بكالوريوس التسويق الرقمي، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس التكنولوجيا المالية في جامعة جدارا.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس معلم صف، وماجستير الإدارة التربوية، ودبلوم عالي، الإدارة التربوية، وماجستير المناهج العامة وأساليب التدريس في جامعة جرش.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير علم الحاسوب، وبكالوريوس الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، علم الحاسوب، في جامعة عمان العربية.
كما وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط إدارة التزويد في كلية (القادسية/ كلية جامعية متوسطة خاصة)، وفن إنتاج وترميم الفسيفساء، في معهد مادبا للفسيفساء.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
26/02/2024 22:06:00
MENAFN26022024000117011021ID1107901804
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