قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط -(بترا)- أمين الرواشدة -أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الموسيقى، وماجستير الفنون الموسيقية في الجامعة الأردنية.

كما وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الإنتاج الحيواني وماجستير الإنتاج الحيواني، وموارد طبيعية وبيئة، وبستنة ومحاصيل، والإنتاج النباتي، وبكالوريوس، (تربة وري/ تربة ومياه وبيئة/ مراعي وغابات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الهندسة الطبية، وهندسة ميكاترونكس، والهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمية.

كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس قراءات ودراسات قرآنية، والقضاء والإفتاء، والإصلاح والوفاق الأسري، والفقه الشافعي، ودبلوم عالي، الفقه الشافعي، وماجستير، الفقه الشافعي، و بكالوريوس، مصارف إسلامية، وماجستير ودكتوراه، مصارف إسلامية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي للتخصصات، بكالوريوس التسويق الرقمي، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس التكنولوجيا المالية في جامعة جدارا.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس معلم صف، وماجستير الإدارة التربوية، ودبلوم عالي، الإدارة التربوية، وماجستير المناهج العامة وأساليب التدريس في جامعة جرش.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير علم الحاسوب، وبكالوريوس الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، علم الحاسوب، في جامعة عمان العربية.

كما وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط إدارة التزويد في كلية (القادسية/ كلية جامعية متوسطة خاصة)، وفن إنتاج وترميم الفسيفساء، في معهد مادبا للفسيفساء.

--(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

26/02/2024 22:06:00