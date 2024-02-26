اختتام أعمال ملتقى الرياضة والدمج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)-اختتمت، اليوم الاثنين، أعمال ملتقى الرياضة والدمج، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الرياضة.
وناقش الملتقى الذي رعته مديرة التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة أرجوانا المومني، وبمشاركة مدير مديرية الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، ورئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسين أبو الرز، ونائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور حران الرحامنة، محاور أبرزها مفاهيم الدمج في التعليم وأهميته في الرياضة، وأنواع الإعاقة والتحديات والحاجات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.
وتطرق الملتقى لدور المعلمين والمعلمات والمشرفين المسؤولين عن الأنشطة في تعزيز الدمج بالمدارس، وأسس واستراتيجيات تنفيذ حصص التربية الرياضية من خلال دمج ذوي الإعاقة.
وشارك في أعمال الملتقى مشرفون ومعلمون من مديريات التربية والتعليم في إقليم الوسط.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
26/02/2024 21:34:19
MENAFN26022024000117011021ID1107901803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.