اختتام أعمال ملتقى الرياضة والدمج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)-اختتمت، اليوم الاثنين، أعمال ملتقى الرياضة والدمج، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الرياضة.

وناقش الملتقى الذي رعته مديرة التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة أرجوانا المومني، وبمشاركة مدير مديرية الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، ورئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسين أبو الرز، ونائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور حران الرحامنة، محاور أبرزها مفاهيم الدمج في التعليم وأهميته في الرياضة، وأنواع الإعاقة والتحديات والحاجات الخاصة لدمج ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.

وتطرق الملتقى لدور المعلمين والمعلمات والمشرفين المسؤولين عن الأنشطة في تعزيز الدمج بالمدارس، وأسس واستراتيجيات تنفيذ حصص التربية الرياضية من خلال دمج ذوي الإعاقة.

وشارك في أعمال الملتقى مشرفون ومعلمون من مديريات التربية والتعليم في إقليم الوسط.

--(بترا)

ع س/أز/ هـ ح

26/02/2024 21:34:19

