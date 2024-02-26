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غوتيريش: أي هجوم على رفح سيوقف برامج مساعداتنا

2/26/2024 2:36:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن أي هجوم على مدينة رفح الحدودية مع مصر سيعني وقفا تاما لبرامج المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطة لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة بالسكان، تمهيدا لشن هجوم على رفح.
وأكد غوتيريش، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن هجوما شاملا على رفح "لن يكون فقط مروعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 21:19:46

MENAFN26022024000117011021ID1107901801

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