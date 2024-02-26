غوتيريش: أي هجوم على رفح سيوقف برامج مساعداتنا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن أي هجوم على مدينة رفح الحدودية مع مصر سيعني وقفا تاما لبرامج المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطة لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة بالسكان، تمهيدا لشن هجوم على رفح.
وأكد غوتيريش، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن هجوما شاملا على رفح "لن يكون فقط مروعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 21:19:46
MENAFN26022024000117011021ID1107901801
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