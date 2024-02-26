إقليم البترا ونقابة المهندسين يناقشان الرؤية التخطيطية والمعمارية للمدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- عقدت سلطة إقليم البترا التنموي، بالتعاون مع شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة الرؤية التخطيطية والمعمارية للإقليم في السنوات المقبلة.

وشارك في الورشة مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا المهندس حمزة العلياني، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين.

وأكد رئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين، عماد الدباس، أن الورشة تأتي في إطار تطوير مخطط شمولي يهدف إلى تلبية احتياجات سكان وادي موسى وزيادة السياحة وخدمة المجتمع المحلي، معربا عن استعداد النقابة للتعاون مع سلطة الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث العمراني.

من جانبه، تحدث المهندس العلياني عن رؤية سلطة الإقليم للتطوير المستدام والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتم خلال الورشة مناقشة المشاريع الاستثمارية والسياحية المقترحة، بحضور خبراء وأكاديميين في مجال الهندسة المعمارية.

وفي نهاية الورشة، قدم الدباس شكره لسلطة إقليم البترا التنموي، مع تأكيده على أهمية التعاون المشترك في المستقبل، كنقطة انطلاق لعقد فعاليات مشتركة في قادم الأيام.

--(بترا)

ع ح/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 21:18:29