إقليم البترا ونقابة المهندسين يناقشان الرؤية التخطيطية والمعمارية للمدينة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- عقدت سلطة إقليم البترا التنموي، بالتعاون مع شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة الرؤية التخطيطية والمعمارية للإقليم في السنوات المقبلة.
وشارك في الورشة مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا المهندس حمزة العلياني، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين.
وأكد رئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين، عماد الدباس، أن الورشة تأتي في إطار تطوير مخطط شمولي يهدف إلى تلبية احتياجات سكان وادي موسى وزيادة السياحة وخدمة المجتمع المحلي، معربا عن استعداد النقابة للتعاون مع سلطة الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث العمراني.
من جانبه، تحدث المهندس العلياني عن رؤية سلطة الإقليم للتطوير المستدام والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتم خلال الورشة مناقشة المشاريع الاستثمارية والسياحية المقترحة، بحضور خبراء وأكاديميين في مجال الهندسة المعمارية.
وفي نهاية الورشة، قدم الدباس شكره لسلطة إقليم البترا التنموي، مع تأكيده على أهمية التعاون المشترك في المستقبل، كنقطة انطلاق لعقد فعاليات مشتركة في قادم الأيام.
--(بترا)
ع ح/ب ع/ هـ ح
26/02/2024 21:18:29
MENAFN26022024000117011021ID1107901800
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