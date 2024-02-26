سوناك ينتقد تصريحات معادية للمسلمين من نائب بحزبه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 شباط (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن تصريحات النائب في حزب المحافظين الحاكم، لي أتدرسون، التي أثارت خلافًا حول الإسلاموفوبيا "لم تكن مقبولة، وكانت خاطئة".
وأضاف وسناك، في تصريحات لإذاعة بي بي سي، اليوم الاثنين، إن حزبه ليس لديه ميول معادية للمسلمين، مؤكدا أنه "يجب على البرلمانيين عدم إثارة النقاش بطريقة تضر بالآخرين".
وكان حزب المحافظين علق عضوية أندرسون التي زعم فيها أن الإسلاميين سيطروا على عمدة لندن صادق خان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تصريحات أندرسون غير مقبولة وخاطئة، ما استدعى تعليق عضويته في الحزب.
--(بترا)
ر ش/ ب ع/ هـ ح
26/02/2024 21:15:26
MENAFN26022024000117011021ID1107901799
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