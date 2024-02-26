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سوناك ينتقد تصريحات معادية للمسلمين من نائب بحزبه

2/26/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 26 شباط (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن تصريحات النائب في حزب المحافظين الحاكم، لي أتدرسون، التي أثارت خلافًا حول الإسلاموفوبيا "لم تكن مقبولة، وكانت خاطئة".
وأضاف وسناك، في تصريحات لإذاعة بي بي سي، اليوم الاثنين، إن حزبه ليس لديه ميول معادية للمسلمين، مؤكدا أنه "يجب على البرلمانيين عدم إثارة النقاش بطريقة تضر بالآخرين".
وكان حزب المحافظين علق عضوية أندرسون التي زعم فيها أن الإسلاميين سيطروا على عمدة لندن صادق خان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تصريحات أندرسون غير مقبولة وخاطئة، ما استدعى تعليق عضويته في الحزب.
--(بترا)
ر ش/ ب ع/ هـ ح
26/02/2024 21:15:26

MENAFN26022024000117011021ID1107901799

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