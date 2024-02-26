مكافحة الأوبئة يعقد ورشة ثانية بشأن مستودع بيانات الصحة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (عمان)- عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ورشة العمل الثانية بشأن مستودع البيانات الخاص بالمركز (JCDC Data Warehouse) بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو.
وقدم رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، في افتتاحه للورشة، شكره لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية ولفريق جامعة كاليفورنيا ووزارة الاقتصاد الرقمي، على الجهود التي يبذلونها مع المركز لبناء مستودع بيانات الصحة العامة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الاثنين.
وأكد البلبيسي أن الورشة الثانية تمثل فرصة ممتازة للمشاركين لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في هذا المجال الحيوي والمهم، بعد النجاح الذي حققته الورشة الأولى، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار جهود المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال مكافحة الأوبئة وتحسين جودة البيانات الصحية والرصد الصحي.
بدورها، أشارت الأمين العام المكلف مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز، المهندسة فاطمة حماد، إلى أهمية هذه الورشة التقنية المتخصصة التي تعقد استكمالًا للورشة الأولى، وتهدف إلى أن يكون لدى المركز فريق من الخبراء يتمتعون بالمعرفة الأساسية لمساعدتهم في تقييم مصادر البيانات المتباينة.
وأوضحت أن الورشة كذلك تأتي في سياق جهود المركز لتعزيز قدرات الموظفين في مجال إدارة واستخدام البيانات بشكل فعال، لما لها من أهمية كبيرة في مجال إدارة البيانات وتحليلها، وتسمح بجمع البيانات من مصادر متنوعة ومتعددة؛ ما يساعد في إنشاء بيئة موحدة للبيانات لبناء قاعدة قوية لمستودع بيانات المركز.
وقالت حماد إن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي على استكمال الربط مع الشركاء لبناء مستودع البيانات الخاص به؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز المتعلقة بتعزيز ودعم توفر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة، لتوجيه وإرشاد الممارسات والسياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة عبر الوصول إلى قواعد البيانات الوطنية التي تتعلق بمهام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بما في ذلك بيانات نهج "الصحة الواحدة" الذي يهدف للوصول إلى نظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات.
وبينت أن الجزء الأول من الورشة سيتضمن تدريب الفريق التقني في المركز إضافة إلى فريق من وزارة الاقتصاد الرقمي على استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL)، في حين سيتضمن الجزء الثاني تدريب موظفي المديريات الفنية في المركز ووزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة على تحليل البيانات وإنشاء تقارير مفصلة ولوحات معلومات تفاعلية تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار.
--(بترا)
وز/أز/ هـ ح
26/02/2024 21:13:48
MENAFN26022024000117011021ID1107901798
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