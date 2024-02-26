مكافحة الأوبئة يعقد ورشة ثانية بشأن مستودع بيانات الصحة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (عمان)- عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ورشة العمل الثانية بشأن مستودع البيانات الخاص بالمركز (JCDC Data Warehouse) بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو.

وقدم رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، في افتتاحه للورشة، شكره لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية ولفريق جامعة كاليفورنيا ووزارة الاقتصاد الرقمي، على الجهود التي يبذلونها مع المركز لبناء مستودع بيانات الصحة العامة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الاثنين.

وأكد البلبيسي أن الورشة الثانية تمثل فرصة ممتازة للمشاركين لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في هذا المجال الحيوي والمهم، بعد النجاح الذي حققته الورشة الأولى، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار جهود المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال مكافحة الأوبئة وتحسين جودة البيانات الصحية والرصد الصحي.

بدورها، أشارت الأمين العام المكلف مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز، المهندسة فاطمة حماد، إلى أهمية هذه الورشة التقنية المتخصصة التي تعقد استكمالًا للورشة الأولى، وتهدف إلى أن يكون لدى المركز فريق من الخبراء يتمتعون بالمعرفة الأساسية لمساعدتهم في تقييم مصادر البيانات المتباينة.

وأوضحت أن الورشة كذلك تأتي في سياق جهود المركز لتعزيز قدرات الموظفين في مجال إدارة واستخدام البيانات بشكل فعال، لما لها من أهمية كبيرة في مجال إدارة البيانات وتحليلها، وتسمح بجمع البيانات من مصادر متنوعة ومتعددة؛ ما يساعد في إنشاء بيئة موحدة للبيانات لبناء قاعدة قوية لمستودع بيانات المركز.

وقالت حماد إن المركز يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي على استكمال الربط مع الشركاء لبناء مستودع البيانات الخاص به؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز المتعلقة بتعزيز ودعم توفر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة، لتوجيه وإرشاد الممارسات والسياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة عبر الوصول إلى قواعد البيانات الوطنية التي تتعلق بمهام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بما في ذلك بيانات نهج "الصحة الواحدة" الذي يهدف للوصول إلى نظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات.

وبينت أن الجزء الأول من الورشة سيتضمن تدريب الفريق التقني في المركز إضافة إلى فريق من وزارة الاقتصاد الرقمي على استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL)، في حين سيتضمن الجزء الثاني تدريب موظفي المديريات الفنية في المركز ووزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة على تحليل البيانات وإنشاء تقارير مفصلة ولوحات معلومات تفاعلية تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار.

--(بترا)

وز/أز/ هـ ح

26/02/2024 21:13:48