نقابة الصحفيين تجدد اعتزازها بالجيش العربي وتثمن جهوده الإغاثية لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 شباط (بترا)- جددت نقابة الصحفيين الأردنيين اعتزازها بالقوات المسلحة/ الجيش العربي وتقديرها العالي لجهودها الكبيرة في إغاثة الأشفاء بقطاع غزة عبر الإنزالات المتكررة للمواد الإغاثية.

وثمنت النقابة، في بيان لها، استمرار هذه الإنزالات الجوية وآخرها تنفيذ 4 إنزالات تحمل مساعدات إغاثية بشكل مباشر على امتداد القطاع، خصوصا المناطق المحاذية لساحل غزة.

وأكدت النقابة أن الدور الكبير للجيش في تنفيذ هذه العمليات يشد من عزم الأشفاء في القطاع المنكوب ويدعم صمود الغزيين ويعينهم على مواجهة الكارثة الإنسانية والحرب البربرية الفاشية التي يشنها الكيان الصهيوني عليهم.

واعتبر البيان أن الإجرام الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة يفرض على جميع العرب والمسلمين اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة للجم الصلف الصهيوني وإجرامه.

وثمنت النقابة ثبات الموقف السياسي والدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في فلسطين، والتي تؤكد عمق الموقف الأردني تجاه فلسطين، قضية الأردن الأولى وبوصلتها القدس والأقصى الشريف.

وقال البيان إن نقابة الصحفيين الأردنيين تقدر هذا الجهد عالياً من الجيش العربي في تنفيذ هذه العمليات، وتدعو لمواصلة كسر الحصار المفروض على القطاع، والعمل بكل قوة وعزيمة لوقف العدوان الصهيوني الغاشم.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

26/02/2024 21:11:03