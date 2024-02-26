نقابة الصحفيين تجدد اعتزازها بالجيش العربي وتثمن جهوده الإغاثية لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 شباط (بترا)- جددت نقابة الصحفيين الأردنيين اعتزازها بالقوات المسلحة/ الجيش العربي وتقديرها العالي لجهودها الكبيرة في إغاثة الأشفاء بقطاع غزة عبر الإنزالات المتكررة للمواد الإغاثية.
وثمنت النقابة، في بيان لها، استمرار هذه الإنزالات الجوية وآخرها تنفيذ 4 إنزالات تحمل مساعدات إغاثية بشكل مباشر على امتداد القطاع، خصوصا المناطق المحاذية لساحل غزة.
وأكدت النقابة أن الدور الكبير للجيش في تنفيذ هذه العمليات يشد من عزم الأشفاء في القطاع المنكوب ويدعم صمود الغزيين ويعينهم على مواجهة الكارثة الإنسانية والحرب البربرية الفاشية التي يشنها الكيان الصهيوني عليهم.
واعتبر البيان أن الإجرام الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة يفرض على جميع العرب والمسلمين اتخاذ مواقف حازمة وحاسمة للجم الصلف الصهيوني وإجرامه.
وثمنت النقابة ثبات الموقف السياسي والدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في فلسطين، والتي تؤكد عمق الموقف الأردني تجاه فلسطين، قضية الأردن الأولى وبوصلتها القدس والأقصى الشريف.
وقال البيان إن نقابة الصحفيين الأردنيين تقدر هذا الجهد عالياً من الجيش العربي في تنفيذ هذه العمليات، وتدعو لمواصلة كسر الحصار المفروض على القطاع، والعمل بكل قوة وعزيمة لوقف العدوان الصهيوني الغاشم.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
26/02/2024 21:11:03
MENAFN26022024000117011021ID1107901797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.