الفراية: الأردن استنفر كل الإمكانيات المتاحة للحد من المأساة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 26 شباط (بترا)- بدأت في تونس، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزير الداخلية مازن الفراية.

وقال الفراية، في كلمة بافتتاح أعمال الدورة، إن الأردن استنفر كل الإمكانات المتاحة للحد من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأهل في غزة، مشيرا إلى المستشفيين الميدانيين اللذين تديرهما المملكة جنوب وشمال غزة، والمساعدات التي تعمل على إنزالها جوا وإيصالها برا للمحاصرين في القطاع، واستقبال عدد من مرضى السرطان والمصابين بشدة لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية داخل المملكة.

وأضاف أن الحرب في غزة تزداد ضراوة ووحشية، وتتعمق معاناة أبناء القطاع الذين بات معظمهم مشردون وبلا مأوى، وتزداد فيه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية للحرب.

وبين أن الكثير من العائلات الغزية فقدت عزيزاً وهجرت بيتاً، ولا تجد علاجا لأبنائها المصابين، داعيا المجلس إلى تقديم ما يمكن من إسناد وإغاثة للعائلات المـشردة، واستقبال الجرحى، في ظل هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأوضح الفراية أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تعد الجهة المركزية في تقديم الدعم والخدمات العامة من صحة وتعليم ورعاية عامة للاجئين الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى وكذلك اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المستضيفة لهم ومن ضمنها الأردن.

وتابع أن الوكالة الأممية باتت تواجه ظروفا صعبة ميدانية وأخرى تمويلية، بعد أن أوقفت بعض الدول تقديم التمويل اللازم لها، بسبب الادعاءات الإسرائيلية غير الصحيحة حول بعض موظفي الوكالة.

وأوضح أن النقص في التمويل المقدم للوكالة والذي قد يصل إلى 450 مليون دولار؛ سيؤثر بشكل كبير على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المختلفة، ما يتطلب منا جميعاً كل حسب قدرته دعمها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعتبر فيها هذه الوكالة الملاذ الأخير لأكثر من مليون و700 ألف نازح على الأقل في غزة وحدها.

وقال"إننا في المملكة الأردنية الهاشمية ما زلنا نعتقد أن الكارثة في غزة وغيرها من الكوارث سواء الطبيعية أو تلك التي من صنع البشـر تؤكد ضرورة العمل على إيجاد مركز إقليمي للإغاثة يكون معنياً بتدريب القوى البشرية ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الإسناد والإغاثة الجماعية الموحدة والمنسقة وإجراء التمارين لممارسة هذه الخطط التنفيذية"، داعيا الأمانة العامة للمجلس إلى النظر في آليات إنشاء مثل هذا المركز مستقبلاً.

وأشار الفراية إلى آفة المخدرات، مبينا أن الأردن يواصل بمشاركة قواته المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية التصدي لعمليات تهريب المخدرات بكافة أنواعها لمنع انتشارها ودخولها إلى الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الجوار.

وأكد أن آفة المخدرات باتت من القضايا التي يصعب علاجها داخل الغرف المغلقة؛ لما تشكله من خطر يهدد أبناءنا وبناتنا ويزعزع مجتمعاتنا، مشيرا إلى ما تشكله المخدرات من دافع أساسي للجريمة.

وبين أن سبل الترويج المتعددة والخطيرة للمخدرات، دفعتنا لمواجهتها بحزم وفرض أشد العقوبات بحق المتعاملين والمتورطين فيها وإنفاذ القانون بحقهم من خلال أجهزتنا الأمنية المواكبة للتطورات الناشئة في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا لمكافحة وتعقب وسائل التهريب وضبط مرتكبيها.

ولفت الفراية في هذا الإطار إلى التطورات التي تشهدها عملية تهريب المخدرات، واستخدام طرق وأدوات لم تكن مستخدمة في الماضي القريب بهذا الخصوص، ومنها

استخدام الطائرات المسيرة عن بعد، والتي نجح الأردن بفعالية في منع الكثير من محاولات التهريب من خلالها.

وبين أن وزراء الداخلية في العراق والأردن وسوريا ولبنان عقدوا أخيرا اجتماعاً تنسيقياً في عمان، مؤكدا أنه تم خلال الاجتماع التوافق على تأسيس خلية اتصال مشتركة لمتابعة المعلومات وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، وزيادة مستوى التعاون لمواجهة هذه الآفة.

وقال"إن هذا جهد يمكن لمن يرغب من دول الجوار الانضمام إليه لمكافحة هذه الظاهرة بشكل أوسع"، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق بين الدول العربية باعتباره الضامن لتحقيق والأمن والسلام لشعوبنا، وأن التحديات التي نواجهها كبيرة وسنتصدى لها بوحدة الصف والكلمة.

وكان الفراية عقد على هامش أعمال الدورة، لقاءات مع كل من نظيره الإماراتي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونظيره البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، تم خلالها

بحث التعاون الأمني وسبل تعزيز بين الأردن وكل من الإمارات والبحرين.

كما بحث الفراية، خلال اللقاءات، سبل التعاون بين وزارات الداخلية في كل من الأردن والإمارات والبحرين، وإدامة التنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز العمل العربي المتشرك.

ووضع الفراية نظيريه البحريني والإماراتي بصورة مخرجات الاجتماع الذي استضافته عمان لعدد من وزراء الداخلية العرب لبحث آفة المخدرات وسبل التصدي لمحاولات التهريب المتكررة للمخدات عبر الحدود.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 20:58:07