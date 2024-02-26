المعايطة يلتقي بعثة استطلاعية أوروبية تُعنى بالرقابة على الانتخابات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 شباط (بترا)- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، في مبنى الهيئة اليوم الاثنين، البعثة الاستطلاعية للاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات برئاسة ياسمينا سيود.

وأكد المهايطة، خلال اللقاء، الذي حضرته نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أنجيلا مارتيني، الجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن المدد الدستورية، موضحًا أن الهيئة تحتاج إلى 4 شهور لإجراء الانتخابات من تاريخ صدور الأمر الملكي.

وشدد، وفقًا لبيان الهيئة، على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستعمل على نقل العمل البرلماني إلى مستويات متقدمة من العمل الجماعي، عبر الكتل الحزبية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا على الأقل للأحزاب المترشحة في المجلس النيابي المقبل.

ولفت المعايطة إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، أصبح يعتمد على عدد المقاعد التي يحصدها الحزب، وهو الأمر الذي ينمي فرص المنافسة بين الأحزاب بهدف استقطاب قواعد شعبية، ودعوتها إلى المشاركة في الانتخابات.

وأشار المعايطة إلى أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الوصول إلى حكومات برلمانية، تعكس مفاهيم التعددية الحزبية في المجالس النيابية وفي الحياة الديمقراطية، مبينًا أن قانون الانتخاب نص على أن تكون مقاعد القائمة العامة المخصصة للأحزاب في الانتخابات المقبلة 30 بالمئة، وفي الانتخابات التي تليها 50 بالمئة، وصولا إلى 65 بالمئة في المستقبل.

فيما قدم الفريق الفني في الهيئة شرحا لمراحل العملية الانتخابية التي تبدأ من نشر جداول الناخبين الأولية، مرورا بمراحل الطعون وقبول طلبات الترشح والدعاية الانتخابية وإجراءات الاقتراع والفرز.

كما تم تقديم شرح لعمل سجل الأحزاب في الهيئة عبر المتابعة والإشراف على الأحزاب السياسية ومدى تطبيق أحكام القانون النافذ بحياد، وفرص المنافسة الحزبية وانعكاساتها على شكل المجالس النيابية المقبلة.

من جهتها، قالت رئيسة البعثة سيود، إنه سيتم توقيع اتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي والهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتنظيم الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة الدولية المرسلة من قبلهم، وذلك عند تحديد موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وتأتي زيارة البعثة الأوروبية، كمتطلب أساسي لموافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال فريق للرقابة على إجراءات الهيئة، للانتخابات النيابية المقبلة، بحسب بيان الهيئة، التي بينت أن اللقاء يهدف إلى جمع معلومات عن الانتخابات ولقاء عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي الهادفة لتقييم مدى الفائدة من نشر البعثة.

وأكدت البعثة الأوروبية أهمية حماية المعلومات المتعلقة بالانتخابات، كواحدة من ضمانات النزاهة، مشيدة بتجربة الهيئة في مواكبة مستجدات العمليات الانتخابية.

--(بترا)

م ش/ب ع/ هـ ح

26/02/2024 20:43:03